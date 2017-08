Flasche Schnaps wird aus dem Sarg geholt

NEUDORF - Die Kirchweih in Neudorf steht vor der Tür. Im Vorfeld tauchte beim Kirwaverein die Frage auf: "Wie lange gibt es die Zeltkirchweih eigentlich schon?" Das Ergebnis: Man hat Jubiläum. In diesem Jahr findet das Spektakel in der Nähe des Feuerwehrhauses in Neudorf "West" zum 25. Mal statt.

Beim Baumaufstellen müssen die Neudorfer Kirchweihburschen, so wie hier im Jahr 1995, mit Kraft und Geschick den Stamm in die Senkrechte bringen. © Repro: Klaus Trenz



"Kirchweih" hat man im Dorf schon lange vorher gefeiert, auch wenn man selbst keine Kirche hat. "Das lehnt sich an die Pegnitzer Bartholomäuskirchweih an", sagt der Vorsitzende des Kirchweihvereins, Christian Raum. Dann muss es 1992 zwischen den Kirwaleuten und den Neudorfer Wirtsleuten wohl "eine Meinungsverschiedenheit" gegeben haben. Der Zwist – niemand weiß mehr, um was es ging oder will es nicht mehr wissen – führte dazu, dass man mit der Kirchweih ins Zelt zog. Dabei ist es geblieben.

In einen Kirchweihverein schlittert man offenbar so mir nichts, dir nichts hinein. Ab 14 Jahren — nach der Konfirmation — kann man in den Verein eintreten. Das entspricht ungefähr dem Alter, wo man sich für derartige Feierlichkeiten oder vielleicht auch für fesche Kirwamadla interessiert.

Bei Raum war das auch so. Der 33-jährige ist im Alter von 14 Jahren so richtig mit der Kirchweih in Kontakt gekommen. "Seit dieser Zeit bin ich aktiv", sagt er, will heißen: Kirwabou sein.

Zwei Wochen nimmt er sich während dieser Zeit Urlaub. Denn alleine nur Feiern geht nicht: Es muss im Vorfeld alles organisiert und aufgebaut werden, und auch nach der Kirchweih ist noch jede Menge zu tun.

Schon beim Eintritt in den Verein "Kirwa Neudorf e.V" hat ihn der Zusammenhalt zwischen den Generationen imponiert: "Das Miteinander funktioniert einfach." Und man hat ein einziges Ziel: Eine anständige Kirchweih auf die Beine zu stellen, mit festen Abläufen und Bräuchen. "Es gilt, etwas zu machen, wo des ganze Dorf zusammenkommt, das begeistert und animiert."

Auch wenn nach der Kirchweih teilweise wieder getrennte Wege gegangen werden: "Wenn es auf die Kirwa zugeht, läuft alles wieder zusammen." Und es kämen immer wieder neue Gesichter hinzu. Nachwuchsprobleme hat der Kirwaverein Neudorf nicht. In den letzten zehn bis 15 Jahren haben sich traditionelle Kirchweihen nicht nur in Neudorf wieder etabliert: etwa Trinkbräuche und -sprüche oder teils skurrile Zeremonien wie das Aus- und Eingraben der Kirwa.

Im letzten Jahr sind es 16 Kirchweihpaare gewesen, die den Baum ausgetanzt haben – eine deutliche Steigerung im Vergleich zum ersten Austanzen vor rund neun Jahren. "Das ländlich-traditionelle hat sich wieder durchgesetzt", sagt Raum. Nur ein ungeschriebenes Gesetz hat man nicht übernommen: Auch Verheiratete dürfen noch ein Kirwabursch sein — wenn sie es denn dürfen.

Vieles bei Organisation ist eingespielt. Man hilft, wo man kann, kennt die Aufgaben, die man hat. "Das ist größtenteils ein Selbstläufer", sagt Raum. Nur bei einer Sache braucht es Leute, die die richtigen Anweisungen geben können: Beim Aufstellen des Kirchweihbaums. Sonst geht es schief. Klaus Schauer ist zurzeit der Fachmann für das Hochhieven des schweren Baums, angelernt durch Hermann Schmidt.

Kirchweihen haben meist immer einen festen Ablauf. Das ist auch in Neudorf nicht anders. Am kommenden Mittwoch wird die Kirchweih ausgegraben, die sich in einer Flasche Schnaps materialisiert hat. Im internen Kreis der Kirchweihgesellschaft mit rund 50 Mitgliedern holt man sie aus ihrem Sarg, der extra für sie gezimmert worden ist.

Der bereits verstorbene Willy Meyer war der erste Zeremonienmeister. Jetzt ist es Christian Raum, der auch darauf achtet, dass seine Kirwaboum die Kirwa respektvoll in den einjährigen Schlaf schicken.

Die Frage, warum Neudorf eine Kirchweih feiert, obwohl es dort keine Kirche gibt, bleibt offen. "Die Frage kann keiner beantworten", sagt Raum.

KLAUS TRENZ