Fleißige Bienen: Pegnitzer Gymnasiasten schleudern Honig

PEGNITZ - Beim Pegnitzer Gymnasium summt es gewaltig. Der Grund dafür: Anfang April sind in der Schule im Zuge des Biologieunterrichtes zwei Bienenvölker mit insgesamt 120000 Bienen vom Imker Anton Herzing angesiedelt worden. Nun konnten 18 Schüler, als sie beim Imkerlehrpfad in Büchenbach den Honig schleuderten, zum ersten Mal sehen, welch beachtliche Arbeit die fleißigen Bienen geleistet haben.

18 Schüler haben zum ersten Mal Honig geschleudert. Foto: Ralf Münch



In dem kurzen Zeitraum, in dem sie am Gymnasium ihr Domizil haben, haben die Insekten insgesamt rund 40 Kilo Honig produziert. „Wir haben für die Bienen auf dem Schulgelände in den Mittagspausen auch Blumenwiesen angesät. Das macht richtig Spaß. Und jeden Mittwoch kommt Anton Herzing und erklärt uns immer mehr Sachen über die Bienen“, so Biologielehrerin Melanie Loew, die zusammen mit der Leiterin der Begabtenförderung, Annett Becker, dieses Projekt leitet.

Der Honig wird allerdings nicht selber gegessen, sondern er wird verkauft – bei Schulfesten oder auch bei „Brot und Buch“. Dafür hat man sich auch ein eigenes Etikett einfallen lassen: „Gym-Bee Honig“ nennt sich das Ganze.

