Flickschusterei am Pegnitzer Friedhof?

Stadtratssitzung: Manfred Vetterl entschieden gegen "lieblose" Pläne für Urnengräber - vor 52 Minuten

PEGNITZ - Kein Zweifel: Den Mitgliedern des Stadtrats scheint bekannt zu sein, dass die Urnenplätze auf dem Neuen Friedhof knapp werden und die neue Urnenwand voll ist. Was aber die Verwaltung dem Rat am Mittwoch in der Sitzung vorlegte, bezeichnete Manfred Vetterl (CSU) als Flickschusterei auf "Krawitschko-Basis". Und auch Fraktionskollegin Heike Lindner-Fiedler war alles andere als überzeugt. "Irgendwie ist das alles lieblos. Ich würde das nicht so wollen."

Die Reihen der Gräber auf dem neuen Friedhof an der Winterleite bekommen immer größere Lücken. Von 94 Bestattungen im vergangenen Jahr waren 70 Urnenbestattungen. Die neue Urnenwand ist inzwischen voll. © Hans von Draminski



Die Reihen der Gräber auf dem neuen Friedhof an der Winterleite bekommen immer größere Lücken. Von 94 Bestattungen im vergangenen Jahr waren 70 Urnenbestattungen. Die neue Urnenwand ist inzwischen voll. Foto: Hans von Draminski



So könnte auf Vorschlag der Rathausverwaltung ein Urnenfeld mit Namenstafeln aussehen. Dem Stadtrat war das zu einfallslos. © Stadt Pegnitz



So könnte auf Vorschlag der Rathausverwaltung ein Urnenfeld mit Namenstafeln aussehen. Dem Stadtrat war das zu einfallslos. Foto: Stadt Pegnitz



Die Schmalspurlösung der Verwaltung, die Bürgermeister Uwe Raab überzeugt vortrug, sah im Grunde vor, auf aufgelassenen Grabplätzen Urnenfelder anzubieten. Das behagte nicht allen Mitgliedern des Stadtrats. Um gerade beim Thema Friedhof die Pietät zu wahren, wollte es Raab nicht auf eine Kampfabstimmung ankommen lassen. Er ließ sich schließlich vom Gegenvorschlag leiten, erst ein Gesamtkonzept beschließen zu lassen, das dem Ansehen des modernen Friedhofs gerecht werde. Und dieser Beschlussvorschlag ging dann einstimmig durch. Der erste Ansatz der Verwaltung landete damit im Papierkorb.

"Allererste Sahne"

CSU-Sprecher Vetterl ließ von Anfang der Debatte an keinen Zweifel offen: Ihm gefällt die vorgeschlagene Lösung für die Erweiterung des Urnenfeldes nicht. "Wir hatten bisher eine gute Begleitung von Fachleuten." Die neue Urnenwand sei allererste Sahne, was die Gestaltung betreffe. Eine einfache, auf die Schnelle präsentierte Lösung kam für ihn da nicht in Frage.

Michael Förster von der Pegnitzer Gemeinschaft hätte sich zwar mit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung anfreunden können. Für ihn stellten sich aber zwei Fragen: Handelt es sich um eine Übergangslösung und "wie viele Urnen bekommen wir unter?"

Werner Mildner (SPD) betrachtete das Vorhaben eher pragmatisch. "Ich sehe das wie einen Lückenschluss in Baugebieten." Und: "Die Nachfrage nach Urnenbestattungen wird immer größer." Ganz anders Heike Lindner-Fiedler: "Das gefällt mir so nicht, das ist lieblos. Das kann man doch schöner gestalten, freundlicher." Manfred Vetterl signalisierte, er sei ja nicht unbedingt dagegen. "Aber wir haben auf dem Friedhof mit einer guten Gestaltung angefangen und die gute Planung sollten wird doch auch beibehalten." Er schlug vor, ein Gesamtkonzept für die weitere Gestaltung vorzulegen und nicht schnell auf "Krawitschko-Basis" etwas anderes zu machen. Uwe Raab verteidigte den Vorschlag der Verwaltung. Er sei eine Abwägung auch aus wirtschaftlicher Sicht und die Fläche auf dem Friedhof pflegeleicht.

Hans Hümmer (FWG) wurde das Hin und Her schließlich zu bunt. Er stellte einen Antrag zur Geschäftsordnung, die Debatte zu beenden. "Bevor wir noch die Blumenauswahl treffen." Fazit: Bevor es in Sachen Urnengräber weitergeht, ist ein Gesamtkonzept zu entwickeln.

MICHAEL GRÜNER