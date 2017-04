Flinderer-Auftakt in Pegnitz

Fünfte Jahreszeit hat im ASV-Sportheim begonnen: Antialkoholiker Wolfgang Nierhoff sticht erstes Bierfass an - vor 45 Minuten

PEGNITZ - Das Warten hat ein Ende: Der traditionelle Flinderer hat begonnen.

Assistiert von Brauer Wilhelm Knopf (vorne, 2.v.l) und ASV-Chef Günter Bauer (rechts) sticht Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff das erste Fass Flinderer-Bier an. © Klaus Trenz



Fünfte Jahreszeit nennt man in Pegnitz den Zeitraum im Frühjahr, wenn es das von den beiden Brauereien eingebraute Flinderer-Bier gibt. Und meist dazu eine deftige Brotzeit. Das ist Tradition in Pegnitz. Und dazu gehört auch der Flinderer-Anstich im Sportheim des ASV am Tag nach Ostern mit der Jura-Bräu.

Brauer Wilhelm Knopf hatte zwei stilechte Holzfässer mitgebracht, aus denen den Gästen das erste Flinderer-Bier gezapft wurde.

Unter anderem Altbürgermeister Manfred Thümmler, Dekan Gerhard Schoenauer, Stadtrat und ASV-Vorsitzender Günter Bauer, Geschäftsleute und ein paar "trinkfeste Stadträte", so Bauer, ließen sich die ersten Tropfen Flinderer schmecken.

Dabei gab es gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal hatte der 26-jährige Diplom-Braumeister Michael Pfeiffer von der Jura-Bräu das Pegnitzer Spezialbier eingebraut. Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff hatte zwar in der Vergangenheit schon mehrere Fässer Bier angestochen, aber eben noch nie eines beim Flinderer.

Knopf nahm Nierhoff unter seine Fittiche und schärfte ihm ein, behutsam vorzugehen. Das klappte gut, obwohl Nierhoff als überzeugter Nichtalkoholtrinker dem Bier nicht gerade zugetan sein muss.

Günter Bauer bescheinigte Knopf, "ein gutes Gesöff" eingebraut zu haben. Eines, das in Pegnitz mehr als nur eine kulinarische Spezialität sei. "Im Zeichen der Unruhe in dieser Stadt soll es beruhigend wirken", so Bauer. Es gelte in dieser Hinsicht sogar als "Allheilmittel". Dekan Schoenauer garnierte die kurze Ansprache Bauers an die Gäste des Premiere-Flinderers mit einigen Lutherzitaten, die sich um das Trinken und Essen drehten.

In Anschluss an den Flindereranstich – auch das ist Tradition – schob man im Keller des ASV-Sportheims die ersten Kugeln der ebenfalls gestern gestarteten Kegel-Stadtmeisterschaft.

klt