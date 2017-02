Flinderer: Kosten und die Traditionen kommen zu kurz

Der Terminplan für die besondere Zeit in Pegnitz ist festgezurrt, doch etwas fällt auf: Zwei Wirte sind ausgestiegen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Kalender für den Flinderer, für die berühmte, fünfte Pegnitzer Jahreszeit, steht. Er weist Lücken auf. Und zwei Wirte sind in dieser Saison nicht mehr dabei. Der eine hatte nur einmal mitgemacht. Der andere schon sieben Mal. Warum sie sich ausgeklinkt haben, begründen sie auf Nachfrage.

Der Fränkische Hof in Pegnitz ist nicht mehr Teil des Flinderers. Wirt Thomas Schlabeck (rotes Hemd) hat seine Gründe für den Ausstieg. © Foto: Klaus Trenz



Der Fränkische Hof in Pegnitz ist nicht mehr Teil des Flinderers. Wirt Thomas Schlabeck (rotes Hemd) hat seine Gründe für den Ausstieg. Foto: Foto: Klaus Trenz



"Wir haben es einmal probiert, das war ein Experiment", sagt Thomas Schlabeck, Inhaber des Fränkischen Hofs. Ein Experiment, das sich nicht rechne. Weil da zum einen die Personalkosten sind. Nicht nur mit Blick auf den Mindestlohn. Sondern mit Blick auf den Personalaufwand insgesamt: "Du musst da von morgens bis abends Leute vorhalten, das kostet, das sind exorbitante Kosten." Und zugleich stiegen auch die Einkaufspreise für die Flinderer-Ware. "Wenn man sich überlegt, was du da für ein Kilo Bratwürste hinlegen musst und für welchen Preis du es dann auf den Tisch bringen sollst. . ."

Vergleiche man diese mit den Verkaufspreisen, die beim Flinderer üblich sind, lasse sich dies "kalkulatorisch nicht mehr verantworten". Schon gar nicht, wenn man wie beim Flinderer den ganzen Tag über bis in die Nacht hinein geöffnet haben muss.

Und wenn man schon beim Thema Personal sei: "Du kriegst ja auch kaum noch jemand in dieser Branche." Für Vereine, für gastronomische Einrichtungen, die über eine Großfamilie organisiert sind, oder für brauereieigene Betriebe wie die Ratsstube lasse sich das noch schultern. Aber nicht für eine ganze normale Gaststätte, ob im Eigentum oder als Pächter.

Das ist die eine Seite, die finanzielle. Aber da spiele noch mehr mit, was Schlabeck zum Aussteigen bewegt – "und das ist schon auch ausschlaggebend". Der Flinderer habe sich längst von seinen traditionellen Wurzeln verabschiedet. "Er ist nichts Besonderes mehr", so Schlabeck. Irgendwie gebe es ihn ja inzwischen das ganze Jahr über. Weil der Verkauf des Spezialbieres, um das es hauptsächlich geht, nicht mehr auf eigentliche Flindererzeit beschränkt sei. Weil es dieses Bier regelmäßig weit über die Pegnitzer Grenzen hinaus zu trinken gibt. Sogar in Nürnberg, nicht nur in Elbersberg und anderen Orten in der Umgebung.

Noch mal das Stichwort Tradition: Da stehen heute Schnitzel, Pizza und vegane Gerichte auf der Speisekarte. Was nicht heiße, dass man Jahr für Jahr dasselbe anbieten müsse. "Aber was hat das noch mit dem Flinderer zu tun." Das gelte auch für die Dauer der Flinderersaison an sich. Zwölf Wochen, das sei einfach zu lang. Sieben Wochen reichten vollkommen aus. "Das macht doch auch die anderen Gaststätten kaputt, die keinen Flinderer haben", sagt Schlabeck. Daher habe er sich entschlossen: "Schuster, bleib bei deinen Leisten und mach ganz normal dein Restaurant."

Ganz ähnlich die Sichtweise von Markus Geyer, Pächter der Zaußenmühle. Auch er legte schon einmal im Jahr 2015 eine Pause ein. "Im vergangenen Jahr waren wir dann wieder dabei, das siebte Mal insgesamt", sagt er. Warum nun erneut der Abschied? Auch er sagt: "Das rechnet sich nicht. Wenn ich das Bier für 2,40 Euro verkaufe, funktioniert das einfach nicht." Auch er verweist wie Schlabeck auf die Personalkosten. Und wie der Mann vom Fränkischen Hof sieht auch er die Tradition schwinden. Was nicht heiße, dass man diese nicht modernisieren sollte. "Das muss man sogar", sagt Geyer. Aber anders, als es passiert. Er denke da durchaus auch an vegetarisches Essen: "Ich habe beim letzten Mal Knödelsalat und diverse andere Salate angeboten, das kam richtig gut an."

Er fragt sich zum Beispiel, warum die Lokale im selben Zeitraum ihre Flinderer-Woche haben. "Wie wäre es mit einem Fest im Vorfeld auf dem Marktplatz, bei dem alle Wirte eine Brotzeit anbieten und die Flinderer-Termine verlost werden? Das wäre doch etwas Neues, etwas wirklich Interessantes für die Öffentlichkeit."

Doch dazu brauche es eine Initialzündung. Auch von der Stadt. Die mache keine Werbung für ihr Aushängeschild, schon gar nicht im Raum Nürnberg, wo dies Sinne mache. "Da könnte man auch an eine eigene Facebook-Seite denken."

STEFAN BRAND