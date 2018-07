Florian Wallner kämpft für sauberes Wasser

PEGNITZ - Aus zwei mach vier: Das bayerische Landwirtschaftsministerium hat die Zahl der Wasserberater in Oberfranken im vergangenen Jahr verdoppelt. Einer von ihnen ist Florian Wallner aus Pertenhof. Er will dafür sorgen, dass weniger Pflanzenschutzmittel und Dünger in Flüsse, Seen und Grundwasser geraten — und so auch das Image der Landwirtschaft aufpolieren.

Florian Wallner ist am Liebsten in der Natur: Direkt vor Ort macht er sich Gedanken, wie die ansässigen Landwirte aktiven Gewässerschutz betreiben können. © privat



Der Ruf der Landwirtschaft ist nicht der beste. "Wir sind Sündenböcke für alles Mögliche", sagt Landwirtschaftsmeister Florian Wallner. Kürzlich habe er in einer Diskussion sogar gehört, dass die deutsche Agrarwirtschaft schuld sei an der Flüchtlingskrise, weil die Bauern hierzulande mit ihren Dumping-Preisen den Menschen in Entwicklungsländern die Lebensgrundlage entzögen, berichtet Wallner kopfschüttelnd.

Manchmal würden er und seine Eltern, die in Pertenhof einen Hof mit 70 Milchkühen plus Nachzucht bewirtschaften, auch von Spaziergängern angegangen, die ihnen vorwerfen, der Umwelt zu schaden.

Ohne mineralischen Dünger

"Mir als Landwirt ist es da wichtig, Gründe zu liefern, was ich zum Beispiel aktiv für den Gewässerschutz tue", sagt der 29-Jährige. Beispielsweise habe er dieses Jahr erstmals das heimische Grünland nicht mehr mineralisch gedüngt. Auch setzen die Wallners auf gezielte Anwendungen. Das heißt, sie düngen nur zu Zeitpunkten, an denen die Pflanzen die Nährstoffe auch aufnehmen können und bauen Zwischenfrüchte an wie Senf, Ölrettich, die blau blühende Phazelie oder das gelb blühende Rantillkraut.

Die Idee dahinter: Die Zwischenfrüchte nehmen auch Nitrat auf und helfen so, die in größeren Mengen schädlichen Salze zu binden. In der Folge gelangen weniger Nitrate ins Oberflächen- und Grundwasser. Da die Pflanzen nicht winterhart seien, verrotteten sie anschließend zu wertvollem Humus. Solche Maßnahmen schlägt Wallner als Wasserberater auch Landwirten vor, die bei ihm telefonisch oder persönlich Rat suchen in Sachen Gewässerschutz.

Forschung in Demobetrieben

Weiter könnten die Bauern beispielsweise für Bienen und Rehe wichtige Wildsaaten ausbringen, bei Reinkulturen wie Mais auf Mulchsaaten setzen oder Randstreifen für Gewässer anlegen, zählt der Experte auf, der beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Coburg angestellt ist, aber in Bayreuth sein Büro hat. Von da betreut er den dortigen Landkreis sowie den Kulmbacher und Kronacher und die drei "Demobetriebe" in seinem Gäu.

Diese sollen Landwirten und der interessierten Öffentlichkeit zeigen, was heute bereits möglich ist in Sachen Gewässerschutz und weitere Ansätze entwickeln helfen. So werde am Hof von Michael Fuchs in Kleinlesau bei Pottenstein zum Beispiel mit terbuthylazinfreiem Maisanbau experimentiert, der ohne das umstrittene Pflanzenschutzmittel auskommt, während im Biobetrieb von Alexander Wölfel in Kulmbach ein Versuch zur Winterbegrünung mit einer Zwischenfrucht geplant sei.

"Wir werden vor dem Winter, so im November oder Dezember, eine erste Bodenprobe nehmen, die im Labor untersucht wird und eine zweite dann im März, April und schauen, welche Nährstoffe gebunden wurden", skizziert Wallner. Er unterstreicht, dass all diese Maßnahmen auf freiwilliger Basis geschehen. "Wir brauchen das Interesse und die Mithilfe der Landwirte", betont der Wasserberater. "Sonst wird die Freiwilligkeit irgendwann zur Pflicht."

Den Gewässerschutz schmackhaft machen sollen den Landwirten auch diverse Förderprogramme, über die das AELF ebenfalls informiert und Interessierten mit einer eigenen Förderabteilung konkret bei der Antragstellung hilft. Unter anderem komme das Kulturlandwirtschaftsprogramm (Kulap) 2017 — 2021 in Frage, berichtet Wallner, das Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen gewährt. Mitunter sei es nötig, den betroffenen Hof vor einer Antragstellung persönlich in Augenschein zu nehmen und etwa die genaue Hanglage festzustellen, um eine möglichst passgenaue Förderung zu erreichen.

EU fordert Maßnahmen

Dass es inzwischen bayernweit Wasserberater gibt, liege an der von der EU geforderten Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die "alle Gewässer in eine guten ökologischen Zustand bringen oder halten will", wie Wallner erklärt. Welche Werte von bestimmten Pflanzenschutzmitteln (PSM) und von Nitrat zulässig sind, legt hingegen das Landesamt für Umweltschutz (LfU) Bayern fest. Das umstrittene Glyphosat, das derzeit in aller Munde ist, beschäftigt Wallner bei seiner Arbeit nicht. "Es ist ein leicht abbaubares Mittel", sagt der Landwirt.

Als Wasserberater braucht er einen langen Atem. "Das ist ein langwieriges Projekt", resümiert der Meister. "Es ist klar, dass nicht von heute auf morgen alles Nitrat weg sein kann." Von den umstrittenen PSM mit Atrazin beispielsweise, die hierzulande bereits 1991 verboten wurden, fänden sich immer noch geringe Rückstände.

Nichtsdestotrotz seien Deutschland und Europa in Sachen Gewässerschutz durch Landwirte relativ weit vorne. "In Neuseeland ist das zum Beispiel noch überhaupt kein Thema", berichtet Wallner, der während seiner über vierjährigen Ausbildung vier Monate auf der südpazifischen Insel verbracht hat.

Und noch etwas hat er dort gelernt: Dass sich die Menschen offenbar immer nach dem sehnen, was sie nicht haben. Denn während hierzulande nach mehr Freilandhaltung gerufen wird, forderten viele Neuseeländer, endlich Ställe zu bauen wie in Europa. Schließlich verunglücken in den für unsere Verhältnisse riesigen Betrieben mit leicht 400 Kühen immer wieder einzelne Tiere oder erblindeten in der grellen Sonne.

Geografisch, klimatisch und damit auch agrarwirtschaftlich seien die beiden Länder aber nicht miteinander zu vergleichen, unterstreicht der Wasserberater, der die Rolle der Landwirtschaft bei der hohen Nitratbelastung gar nicht klein reden will. Es ist ihm aber wichtig, darzustellen, dass vielen Betrieben gar nichts anderes übrig bleibe, als stark zu düngen, weil sie zum Beispiel eigentlich zu wenig Fläche haben, um alle ihre Tiere selbst versorgen zu können. Und weil die Landwirte generell unter starkem Druck stehen, immer günstiger zu produzieren.

Wasserberater Florian Wallner ist telefonisch unter (09 21) 59 12 61 zu erreichen beziehungsweise per E-Mail: florian.wallner@aelf-co.bayern.de

ASTRID LÖFFLER