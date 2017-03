Flucht vor Lindan in Ahorntal

Weil das alte Rathaus mit Schadstoffen belastet ist, zieht die Ahorntaler Gemeindeverwaltung in Container um - vor 1 Stunde

KIRCHAHORN - Die Gemeinde Ahorntal muss wie berichtet ein neues Rathaus bauen, denn bei einer Untersuchung 2016 wurde festgestellt, dass in dem Holzgebälk in dem denkmalgeschützten Haus seit 36 Jahren die Schädlingsbekämpfungsmittel Pentachlorphenol (PCP) und Lindan vorkommen.

Umzugs-Impressionen aus Kirchahorn: Eines der provisorischen Geschäftszimmer mit Tourist-Info. © Thomas Weichert



Diese Stoffe wurden bereits im Blut der Gemeindemitarbeiter nachgewiesen. PCP gilt als krebserregend, Lindan steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Bis ein neues und vom Gemeinderat bereits beschlossenes Rathaus im Hohbaumweg gebaut und bezugsfertig ist, werden noch gut zwei Jahre vergehen.

Zwei Arbeiter des Gemeindebauhofs bauen einen Schrank auf. © Thomas Weichert



Wegen dringenden Handlungsbedarfs ist es nun soweit, dass die Rathausmitarbeiter in die von der Gemeinde für 160.000 Euro gekauften Container am Kirchahorner Festplatz umziehen mussten. Der Umzug der Verwaltung, der am Montag begonnen und bis Mittwoch angedauert hat, ist abgeschlossen. Ab dem heutigen Donnerstag hat das "Ahorntaler Containerrathaus" zu den gewohnten Geschäftszeiten für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Für die Container und die Nebenkosten wie Splitt und Schotter und andere Materialen stehen im Haushaltsansatz 180.000 Euro.

Die Haushaltsvorberatungen für den Etat 2017 finden bei der heutigen Gemeinderatssitzung im Schulungsraum der Feuerwehr statt, in dem auch der Gemeinderat wohl die nächsten zwei Jahre tagen wird, da auch der Sitzungssaal im alten Rathaus nicht mehr genutzt werden darf. Container auf zwei Jahre zu mieten wäre etwa genau so teuer gekommen, wie sie zu kaufen.

Alle packen mit an

Beim Umzug der Verwaltung packten alle Mitarbeiter der Gemeinde Ahorntal, von den Mitarbeitern in der Verwaltung über das Bauhofpersonal und die Klärwärter sowie der Wasserwart der Ahorntaler Wasserversorgung mit an.

THOMAS WEICHERT