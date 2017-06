Flurneuordnung für Betzensteins Umgebung

BETZENSTEIN - Die Ortschaften Leupoldstein, Höchstädt, Ottenberg und Kröttenhof (Stadt Betzenstein) nehmen wohl an einer Flurneuordnung sowie an Maßnahmen im Rahmen einer Dorferneuerung teil.

„Es geht darum, dass folgende Generationen noch hier leben wollen“, sagte Bürgermeister Claus Meyer im Schützenheim Weidensees. Auch der Ortsteil Ottenberg soll schöner werden. Im Bild der Backofen im Dorf. Foto: Klaus Trenz



Jedenfalls ließ das Stimmungsbild, das Thomas Müller vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Bamberg bei einer Versammlung der künftigen Teilnehmer im Schützenheim in Weidensees auffing, keinen anderen Schluss zu. Wenn sich die Bürger der Ortschaften bei einer für den Herbst angesetzten "Aufklärungsversammlung" endgütltig dazu entscheiden, auf den Zug aufzuspringen, sind die ersten Maßnahmen für 2020 zu erwarten.

Die vier Ortschaften stehen beim ALE ganz oben auf der Liste. "Das Angebot zur Bodenneuordnung und zu Dorferneuerungsmaßnehmen steht", sagte Bürgermeister Claus Meyer, der ein fast flammendes Plädoyer dafür hielt, die Chance zu ergreifen, Infrastruktur zu verbessern, etwas für die Zukunft zu tun: "Es geht darum, dass folgende Generationen noch hier leben wollen."

Der Zeitpunkt sei günstig. Jetzt habe der Freistaat das Geld zur Bezuschussung der Maßnehmen. Würden sich die Bürger nicht für eine Teilnahme entscheiden, sei der Zug für eine Bodenneuordnung ohne staatliche Hilfe wohl abgefahren. Für die Flurneuordnung, so Müller, stünden immerhin 85 Prozent Bezuschussung im Raum, für Dorferneuerungsmaßnahmen könne man nach jetzigem Stand der Förderkulisse mit 60 Prozent Bezuschussung rechnen. Genaue Zahlen, was das für die teilnehmenden Landwirte kostet, wollte Müller nur ungern nennen, weil man noch in der Planungsphase stecke und auch die Maßnahmen noch nicht festgesetzt hat. Erfahrungsgemäß müsse man von 500 bis 700 Euro Kosten pro Hektar Land ausgehen. Kostenberechnungen will Müller bei der Versammlung im Herbst präsentieren.

Wie ein Fleckerlteppich

In den Gemarkungen der vier Ortschaften ähneln die Besitzverhältnisse an Wald und Ackerland oft einem Fleckerlteppich. Das mache ihre Bewirtschaftung, die mit immer größerem Ackergerät durchgeführt wird, teilweise schwierig. Teils sind die landwirtschaftlichen Flächen oder Waldstücke nicht direkt über Flurwege zu erreichen. "Ihr könnt an manche Flächen nur hinfahren, weil der Nachbar ein guter Kerl ist", verdeutlichte Steffen Moninger von der BBV Landsiedlung, Fachbereich Flur- und Regionalentwicklung, das Problem fehlender und vor allem gut und stabil ausgebauter Wege.

Dagegen gibt es eine Reihe von kaum genutzten Wiesen- beziehungsweise "Grünwegen", die Nutzflächen nur unnötig durchschneiden. Man merke, dass bei den vier Ortschaften noch nie ein Flurneuordnungsverfahren stattgefunden habe, so Moninger.

2014 ist Claus Meyer zum ersten Mal mit dem Vorschlag einer Flurneuordnung an die Bürger im Norden des Betzensteiner Stadtgebiets herangetreten: "Man hat erkannt, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen." Im Spätsommer 2015 hat man mit Moninger Arbeitskreise in den jeweiligen Ortschaften gegründet, die sich mit den Themen Weg, Gewässernetze und Bewirtschaftung auseinandersetzten sollten. Was gut funktionierte. Die Arbeitskreise trafen sich insgesamt 17 Mal, wobei man sich der Bestandsaufnahme der Wege, der Verbesserung der Abflusssituation von Regenwasser, möglichen Ausgleichsflächen aber auch einer eventuellen Neuverteilung von Feldfluren oder Flächentausch und den Auflass von Waldkörperschaften beschäftigte.

Ergebnis vorgestellt

Das Ergebnis, das bereits in Pläne eingearbeitet wurde, stellten die Arbeitskreise am Dienstag selbst vor. Sie markierten vor allem die Hauptwege - Verbindungsachsen- , die ausgebaut oder von Grund auf saniert gehören, neu geschottert, asphaltiert oder gepflastert werden müssen - und sie strichen unnötige Flurwege. Es gibt Ideen, wie das Oberflächenwasser besser abgeleitet werden oder aus den Ortschaften heraus gehalten werden kann. Insgesamt hat man sich auch überlegt, wie die einzelnen Landwirte größere Ackerflächen erhalten können.

Die Wünsche der Bürger zu Maßnahmen in den Ortschaften nehmen sich bescheiden aus. Da will man keine großen Ansprüche anmelden und vor allem keine großen Kosten verursachen. Eine Platzverschönerung hier, ein Gehsteig dort, die eine oder andere Sitzbank oder eine Begrünung von öffentlichen Flächen. Hier hat Thomas Müller - wenn es denn dazu kommt - eine überschaubare Aufgabe.

Nicht der Weisheit letzter Schluss

Die eingereichten Pläne, respektive Wünsche der Arbeitskreise sind noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Pläne werden noch fachlich-kritisch bewertet, so der Hinweis von Müller, der den Arbeitskreise sein Kompliment aussprach: "Vieles ist wirklich durchdacht." Vermessungen, um klare Grundstückgrenzen zu erhalten, stünden ebenfalls noch aus. Es sei vermutlich sinnvoll, das Verfahren auf die Gemarkung Leupoldstein und die weiteren Gemarkungen aufzuteilen. Die nächsten Schritte seien die Anordnung des Verfahrens, die Vorstandswahl der Teilnehmergemeinschaft, dann die Überprüfung des Konzepts, die finanzielle Genehmigung und letztendlich der Baubeginn. Müller schätzt, dass sich das gesamte Verfahren über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren erstreckt.

