Flurneuordnung in Zips läuft: Aus vier mach drei

Arbeiter sind unterwegs und setzen Grenzsteine an geänderten Grundstücken — Auch in der Gemarkung Langenreuth - vor 1 Stunde

ZIPS/LANGENREUTH - Bald ist es soweit: Die Neuverteilung der Grundstücke in der Flur von Zips und Langenreuth soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Arbeiten dafür sind bereits angelaufen.

Damit ein neuer Grenzstein gesetzt werden kann, muss erst ein Loch gegraben werden. Das machen Mitarbeiter des Ale und Grundstücksbesitzer. Ofr © Foto: Ale



In den beiden Flurneuordnungen müssen dazu rund 800 Granitsteine gesetzt werden, die künftig die Grenzen zwischen den neu geformten Flurstücken markieren. Vermutlich bis "Ende November, Anfang Dezember" werden die Mitarbeiter des Amtes für Ländliche Entwicklung (Ale) unter Mithilfe beteiligter Grundstückseigentümer die Absteckungs- und Vermessungsarbeiten durchführen, erklärt Thomas Pfeuffer vom Ale.

Die Mitarbeiter des Amtes vermessen und schlagen Holzpflöcke dort ein, wo der Grenzstein sitzen soll. Die mitarbeitenden Grundeigentümer graben anschließend die zirka 50 Zentimeter langen Grenzsteine aus Granit genau dort in den Boden, wo der Pflock sitzt. Erleichtert wird die Arbeit durch einen Erdbohrer, der an einem Traktor angebracht wird.

Die neuen Grenzsteine müssen in Zips auf einer Fläche von 355 Hektar und in Langenreuth auf einer Fläche von 207 Hektar gesetzt werden. So werden die Grenzen, die mit Hilfe von Computertechnik ermittelt wurden, in die Natur übertragen.

In Zips sind so durch die Flurneuordnung im Schnitt aus vier kleineren Grundstücken drei etwas größere geworden. In Langenreuth war es etwas komplizierter, weil die Beteiligten versucht haben, sogenannte Gemeinderechte zu verteilen. Sie gehören eigentlich der Kommune, werden aber von den Langenreuthern genutzt. Insgesamt könne man aber feststellen, dass sich auch in dieser Gemarkung einige Flächen vergrößert haben, sie in der Zahl aber weniger wurden, heißt es seitens des Ale.

Teilweise wurden Grundstücke auch erstmalig durch abgemarkte öffentliche Wege erschlossen. Diese Grundstücke konnten bisher nur erreicht werden, indem Flächen anderer Eigentümer befahren wurden.

Die Flurneuordnungen in den Gemarkungen Zips und Langenreuth wurden 2003 angeordnet. Im Rahmen der Neuverteilung der Grundstücke erhält nun jeder Eigentümer Flächen, die wertmäßig den eingelegten Flächen entsprechen. Neben der Grundstücksgröße ist dabei die Qualität des Bodens das entscheidende Kriterium. Der Übergang der Rechtsformen ist allerdings fließend, so Pfeuffer weiter. Bis die Grundbucheinträge vorgenommen werden, wird es nochmal ungefähr fünf Jahre dauern.

2013 wurde in Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Gutachtern die Wertermittlung aller landwirtschaftlichen Flächen in beiden Verfahren vorgenommen. Die Grundsätze zur Wertermittlung wurden dabei in den Verfahren gemeinsam festgelegt. Die Teilnehmer wurden 2016 zu ihren Wünschen hinsichtlich ihrer neuen Grundstücke befragt und diese soweit wie möglich berücksichtigt. Beschwerden über die abschließende Verteilung seien deshalb nicht die Regel.

In Zips und Langenreuth wurde zur verbesserten Erschließung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke bereits 2009 das Hauptwegenetz gebaut. Der Ausbau der Wege erfolgte unter Berücksichtigung historischer und ökologischer Aspekte. Allein für den Wegebau belaufen sich die Investitionen in Zips auf rund 700.000 Euro und in Langenreuth auf rund 550.000 Euro. Davon wurden insgesamt rund 1,12 Millionen Euro Zuschüsse über das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken bereitgestellt.Sie kommen aus Fördertöpfen des Freistaats, des Bundes und der EU.

Die restlichen 130.000 Euro, die nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, werden je nach Grundstücksgröße von den Teilnehmern der Gemeinschaft getragen. Einen Teil davon leisten sie durch praktische Tätigkeiten, wie in den folgenden Wochen bei der Unterstützung des amtlichen Messtrupps.

Auch die Ökologie kommt bei der Maßnahme nicht zu kurz. Für Wasserrückhaltungen werden zahlreiche Flächen bereitgestellt. Die Hauptmaßnahme in den beiden Verfahren ist dabei ein beiderseits des Weihergrabens ausgewiesener Uferschutzstreifen mit jeweils rund 10 Meter Breite.

