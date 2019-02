Von dem Ärztehaus am Pegnitzer Böllgraben ist nur noch eine Ruine übrig. Am Dienstagmorgen brach hier ein Feuer aus, Flammen loderten meterhoch empor. Der Schaden ist immens, dem Gebäude droht möglicherweise sogar der Abbruch. Wir haben uns vor Ort umgesehen.

Weil auch zehn Stunden nach dem Ausbruch des Großfeuers im Pegnitzer Ärztehaus immer noch Glutnester im Dachgeschoss züngelten, forderte die Feuerwehrführung das Abbruchunternehmen Kornburger an, um mit dem großen Bagger das Dach zu öffnen und Stück für Stück abzutragen. Weil dabei immer wieder Flammen aufloderten, löschte die Wehr die Überreste der einstigen Wohnungen und das Gebälk auf der Alten Poststraße ab, ehe sie auf Lastwagen abtransportiert werden konnten. Am Abend installierte schließlich das THW eine Flutlichtanlage, um den Wehren die Restarbeiten und die Brandwache zu erleichtern.

Große Aufregung in Pegnitz: Gegen 4 Uhr in der Nacht zum Dienstag musste ein Großaufgebot der Feuerwehr zum Böllgraben ausrücken, weil dort ein Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten war. Insgesamt vier Bewohner, darunter auch ein Säugling, wurden von der Polizei in Sicherheit gebracht. Ein 75-Jähriger kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.