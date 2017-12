Förderoffensive Nordostbayern muss ausgedehnt werden

BAYREUTH - Nicht nur nach Ansicht der SPD wird der Landkreis Bayreuth bei der "Förderoffensive Nordostbayern" der Staatsregierung ungerecht behandelt. Weil es nicht sein könne, dass als Kriterium für eine Berücksichtigung lediglich die Bevölkerungsprognose herangezogen wird, verabschiedete der Kreistag jetzt einstimmig eine entsprechende Resolution.

Nicht nur das Fichtelgebirge braucht dringend Finanzhilfen aus München. Foto: VGN



Der Kreistag fordert eine Ausdehnung der "Förderoffensive Nordostbayern" auf den gesamten Landkreis, weil die Begründung für die bisher einbezogenen Landkreise Hof, Kronach, Kulmbach und Wunsiedel sowie der kreisfreien Stadt Hof in gleicher Weise auch auf den Raum Bayreuth zuträfen. Auch er sei in den vergangenen beiden Jahrzehnten besonders vom wirtschaftlichen Strukturwandel betroffen gewesen; erhebliche Bevölkerungsverluste und Leerstände seien die Folge. Die Attraktivität der Stadt- und Ortskerne der Kommunen nehme spürbar ab.

Bei der bayernweiten Rangziffer der Steuerkraft belege der Landkreis Bayreuth 2017 außerdem den zweitletzten Platz (70), bei der Umlagekraft Rang 69 (2018 voraussichtlich Rang 71). Auch sei der Landkreis Bayreuth in der Vergangenheit in Förderkulissen nicht oder nur mit zum Teil deutlich schlechteren Sätzen einbezogen, etwa bei der Dorferneuerung oder der Städtebauförderung.

Bessere Chancen fordern

In der Resolution heißt es weiter: "Den Bürgern des Landkreises ist es nicht zu vermitteln, dass nur wenige Kilometer weiter Zuschüsse in Höhe von zum Teil 90 Prozent fließen, während an ihrem eigenen Wohnort keine Fördermittel zur Verfügung stehen. Die derzeitige Situation fördert eine zunehmende Chancenungleichheit und verhindert die angestrebte positive Entwicklung der gesamten Region. Dem Landkreis Bayreuth müssen deshalb dieselben Chancen eingeräumt werden, zumal Nordostbayern größer ist als der aktuell noch vorhandene Förderbereich."

Während die Resolution dem FWG-Sprecher Hans Hümmer aus Pegnitz noch zu plakativ und zu wenig aussagekräftig ist, hielten Landrat Hermann Hübner und Günter Dörfler (beide CSU) eine solche Forderung für dringend nötig.

Kämpfen ist angesagt

Man müsse einen "Fuß in die Tür" bekommen, um nicht abgehängt zu werden. Landrat Hermann Hübner: "Wer nicht kämpft, hat schon verloren." Auf Vorschlag des Antragstellers SPD soll dem Protestschreiben eine detaillierte Aufstellung der Finanzsituation im Landkreis beigefügt werden.

