Förderung für Drohnen zur Rehkitzsuche

BAYREUTH - 30 000 Euro hat der Landkreis zur Förderung der Landwirtschaft im Haushalt. Auf Empfehlung des zuständigen Fachausschusses sollen gut 27 000 davon freigegeben werden, unter anderem für Imagekampagnen und Sicherheitsaktionen.

Drohnen leisten bei der Suche nach Rehkitzen wertvolle Dienste.



2014 hat der Kreisausschuss neue Grundsätze für die Förderung der Landwirtschaft beschlossen. Beibehalten wurden jedoch 1000 Euro jährlich zur Bekämpfung der Varroatose-Milbenkrankheit bei Bienen sowie 18 000 Euro für die Dorfhelferinnenstationen und die Betriebshilfsringe.

Neu aufgenommen in den Förderkatalog wurde die Werbekampagne "Unsere Bayerischen Bauern", die die Vorteile regionaler landwirtschaftlicher Produkte aufzeigen soll. Als Vorteile werden dabei die kurzen und dadurch umweltschonenden Transportwege, die Frische heimischer Produkte sowie die Detailkenntnis über deren Herkunft genannt. Mitglied des Vereins ist unter anderem der Fleischerzeugerring Oberfranken mit 46 Betrieben aus dem Gebiet des Landkreises Bayreuth. Anteilsmäßig entfielen auf diese 3134 Euro an Kosten, woraus sich 784 Euro Kreiszuschuss errechnen.

Gefördert wird ebenfalls der Kauf einer Drohne mit Wärmebildkamera zur Rettung von Rehkitzen bei der Mahd durch die Jagdgenossenschaft Lankendorf-Ützdorf. Dabei wird ein System verwendet, das speziell auf die Bedürfnisse der Landwirte und Jäger abgestimmt ist. Derzeit wird sogar ein Update erprobt, mit dem Liegeplätze von Kitzen per GPS-Satellitenortung genau erfasst werden können. Zudem kann die Drohne auch zur Bekämpfung der Wildschweinplage in Maisbeständen eingesetzt werden. Zu den Kosten von 3000 Euro spendiert der Kreis 750 Euro.

Positive Erfahrungen haben die Maschinenringe zudem mit dem Einsatz von Wildscheuchen für die Wildschweinvergrämung und die Rehkitzrettung gemacht. Zum Kauf von 30 Scheuchen im Wert von 11 790 Euro gibt es knapp 3000 Euro Kreisförderung.

Wegen des zunehmenden technischen Fortschritts wird nach den neuen Richtlinien auch ein landwirtschaftliches Fahrsicherheitstraining für Auszubildende sowie junge und alte Familienangehörige als zwingend geboten erachtet. Neben der Theorie können bei einem Praxistag verschiedene Gefahrensituationen auf unterschiedlichen Fahrzeugen simuliert werden. Bei 30 Teilnehmern kostet das gut 10 000 Euro, wozu der Kreis etwa 2600 Euro beisteuert. Ähnliches soll für Betriebshelfer angeboten werden, die zu allen möglichen Tageszeiten selbst bei widrigen Witterungsumständen in entlegene Teile des Landkreises fahren müssen. Hier wird bei 20 Personen mit 4600 Euro an Kosten und 1150 Euro an Kreiszuschuss gerechnet.

