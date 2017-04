Forderung nach Tempo 30 spaltet Pegnitzer

PEGNITZ/AUERBACH - Das Umweltbundesamt möchte bis 2020 in allen deutschen Städten Tempo Limit 30 durchsetzten. Derzeit wird diese Forderung stark diskutiert, denn es gibt viele Widersprüche. Auch in Pegnitz und der Region ist das Thema umstritten.

Die Forderung des Umweltbundesamts nach einem Tempo-30-Limit in allen deutschen Städten sorgt nicht nur in der Politik für große Diskussionen. Foto: Foto: Archiv/Horst Linke



Werner Mildner ist Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Pegnitz und könnte mit Tempo 30 in den Städten leben. "Ich war vor vielen Jahren in den USA und da sind innerorts immer umgerechnet 35 Stundenkilometer", sagt er. Zudem könne man ja Ausnahmen machen. Zum Beispiel bei Bundesstraßen, die durch den Ort führen. Diese könne man ja mit 50 beschildern. "In Wohngebieten ist die Zone 30 auf jeden Fall gut. Auch im Bereich von Schulen sollte das Tempo auf 30 reduziert werden. Wenn alle sich dran halten, wäre das ein Weg zu mehr Sicherheit", so der Vorsitzende.

Für die Verkehrswacht hätte das geänderte Tempolimit jedoch keine Auswirkungen. Mildner glaubt jedoch nicht, dass sich der Wunsch des Umweltbundesamts durchsetzen wird. "In Pegnitz hatten wir, auf Wunsch der Bürger, versucht Tempolimit 30 durchzusetzen. Aber man hat sich dagegen entschieden." Auch ist Mildner der Meinung, dass der Lärmpegel sich dadurch reduzieren würde. Denn vor allem in Bereichen mit Kopfsteinpflaster sei es sehr laut. Besonders wichtig sei ihm die Kontrolle. "Man muss das dann auf jeden Fall streng und konsequent überwachen, sonst hat das keinen Sinn", sagt er.

Inwieweit das Tempo-30-Limit in den Städten realisierbar ist, weiß Roland Schmitt, Leiter der Polizeiinspektion Pegnitz. "Es ist weder realistisch noch zielführend. Das ist, als würde ich wollen, dass man nachts nur noch 50 auf der Landstraße fährt, damit man kein Reh erwischt", sagt Schmitt. In Städten und Gemeinden gibt es schon Tempolimit 30 an Schulen, Kindergärten und Altersheimen, auch an besonders gefährlichen Stellen.

Die maximal zulässige Geschwindigkeit bei optimalen Bedingungen ist 50. Das bedeute aber nicht, dass man auch automatisch 50 fahren kann. "Es ist gesetzlich geregelt, dass man nur so schnell fahren darf, dass man die vollständige Kontrolle über sein Fahrzeug hat und jederzeit gefahrlos anhalten kann", sagt Schmitt. Durch parkende Autos, viel Verkehr und enge Straßen sei Tempo 50 in der Stadt oft gar nicht möglich, selbst wenn es erlaubt sei. Es sei zudem kontraproduktiv, wenn man überall nur 30 fahren dürfe, da die Polizei mit der Überwachung gar nicht nachkomme. "Wenn überall 30 ist, auch auf den ausgebauten Straßen, wird das Limit nirgends mehr beachtet, auch an Stellen, an denen es wirklich nötig ist", so Schmitt.

Autohändler Thorsten Eckert hält wenig von einer allgemeinen Tempo-30-Regelung in Städten. "Überall wäre das nicht sinnvoll. An Schulen und Kindergärten schon, aber nicht überall. Umwelttechnisch wird das auch nicht so gut sein", sagt Eckert. Auswirkungen auf das Auto gebe es allerdings keine, der Tempomat funktioniere auch bei geringer Geschwindigkeit.

Auch Fahrlehrer Markus Pöhlmann ist nicht überzeugt. "Ich finde es nicht gut und denke, dass die Beschränkung in Wohnbereichen, wo es um die Sicherheit geht, ausreichend ist", sagt er. Zudem wolle man an einigen Stellen den Verkehr schnell aus der Stadt heraus leiten. Tempo 30 würde dies nur verlangsamen. Auch meint er, dass Feinstaubbelastung und Lärm steigen. Auswirkungen auf die Fahrschule würde es dagegen kaum geben. "Man könnte halt nur noch 30 fahren. Und für die Fahrschüler macht es wenig Unterschied", sagt er. Seine Schüler fangen in verkehrsberuhigten Gebieten an. Teilweise würde Tempo 30 vielleicht den Lernenden den Stress nehmen, aber in Pegnitz gebe es ohnehin wenig Stellen, an denen man 50 fahren kann. "Man ist schon froh, dass es überhaupt noch Ecken gibt, an denen man mal schneller fahren darf."

Der Bürgermeister von Auerbach Joachim Neuß sieht die Situation aus Auerbacher Sicht. "Wir haben Tempo Limit 20 im Kernstadtbereich, das ist auch in vielen anderen Städten so." In den Kernstädten sei das sinnvoll, weil so die Kraftfahrzeuge nicht bevorzugt werden. Sie seien mit den Fußgängern und Fahrradfahrern gleichgesetzt. Das sei berechtigt, weil sich Fußgänger so auch sicher fühlen können. "In Wohngebieten ist es auch sinnvoll, da es dort viele Kleinkinder gibt", sagt Neuß. Tempo 30 im gesamten Stadtbereich, von Ortsschild zu Ortsschild, findet der Bürgermeister als Regelung zu pauschal. Es gebe schließlich Bereiche, welche die Funktion haben, den Verkehr zu den Kernbereichen und wieder zurück zu leiten. Insgesamt würde es in der Stadt langsamer gehen, Tempo 30 zur Beruhigung führen, meint er. Die Entscheidung über das Tempolimit in Städten solle bei der Kommune bleiben. "Bei der kommunalen Selbstverwaltung, da schließe ich auch den Stadtrat und die Bürger mit ein. Ich hab das Gefühl, wir kommen mit unseren eigenen Regeln gut zurecht".

Michael Moik hat eine Autowerkstatt in Pegnitz. Er ist für ein neues Tempolimit. Er fände es gut, wenn man in der Stadt nur noch 30 fahren dürfe, da die Unfallgefahr geringer sei. "Ich würde auch auf den Autobahnen ein Tempolimit von 100 und auf den Landstraßen von 80 einführen." Auswirkungen auf das Auto hätte ständiges Fahren mit 30 Stundenkilometern nicht. "Je langsamer man fährt, desto weniger Geräusche macht das Auto. Auch der CO2-Ausstoß würde sich verbessern. Es ist also auch umweltschonender", so Moik.

