Frage des Richters: "Sind Sie Bier- oder Eishockeyfans?"

25-Jähriger wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zu 1200 Euro Geldstrafe verurteilt — Problem mit Alkohol - vor 24 Minuten

BAYREUTH - Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ist ein 25-jähriger Mann aus dem südlichen Kreis vom Amtsgericht Bayreuth zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte im November vergangenen Jahres nach einem Eishockeyspiel eine Bierdose in eine Gruppe gegnerische Fans geworfen. Dort traf er einen Fan an der Brust. Der Rechtsanwalt des Beschuldigten nahm für seinen Mandanten Stellung. Der Mann konnte sich nicht mehr an den Vorfall erinnern, denn er war stark alkoholisiert.

Er zeigte große Angst, dass ihm Konsequenzen drohen. Er ist vor kurzem Vater geworden und hat eine feste Arbeit in Aussicht.

Auch der Geschädigte hatte, laut Anwalt, keinen Strafantrag gestellt und ist nicht an der Strafverfolgung interessiert. Selbst die Polizei sagte, dass es kein großer Vorfall gewesen sei. Deshalb dachte Rechtsanwalt Tobias Liebau laut über eine Einstellung des Verfahrens nach.

Richter Stefan Käsbohrer wollte zuerst noch die Zeugen hören. Ein Polizist sagte aus, der Mann sei mit 2,3 Promille erheblich alkoholisiert gewesen. Den Vorfall schilderte er wie in der Anklage. Dann kam der Geschädigte zu Wort. Der Zeuge war extra aus Nussdorf angereist.

Keine große Sache

Er stand damals in der Gruppe der Rosenheimer Eishockeyfans und wurde von der Dose getroffen. Auch für ihn war der Vorfall keine große Sache. "Es war jetzt nichts, wo sie Angst oder Schmerzen hatten?", fragte der Richter.

Das sah der 30-jährige Zeuge so. Es gab auch keinen Streit; Bayreuth hatte sogar gegen Rosenheim gewonnen. "Es war wirklich nicht dramatisch. Er entschuldigte sich bei mir, für mich ist die Sache erledigt", betonte der Mann. Richter Käsbohrer stellte fest, dass bei allen Straftaten des Angeklagten Alkohol im Spiel war: "Sie haben da ein Problem."

Die Staatsanwältin war noch immer gegen eine Einstellung des Verfahrens, deshalb sollte noch der dritte Zeuge gehört werden, ein Freund des Angeklagten. Die beiden waren gemeinsam beim Eishockeyspiel, tranken sehr viel Bier und Glühwein und glühten ordentlich vor. "Sind Sie Bier- oder Eishockeyfans?", fragte Richter Käsbohrer.

Nicht Herr seiner Sinne

Nach Spielende hob der Angeklagte einen Becher auf und warf ihn in die Luft. Dieser traf dann zufällig den Geschädigten an der Brust. Die Polizei wurde auf den 20-Jährigen aufmerksam und durchsuchte ihn. Den Zeugen schickten sie nach Hause.

Die Staatsanwaltschaft stimmte einer Einstellung nicht zu, denn der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft und auf Bewährung. Sie forderte eine Geldstrafe von 3600 Euro.

Rechtsanwalt Liebau verlangte eine geringere Geldstrafe, denn bei der Forderung der Staatsanwältin seien weitere finanzielle Probleme programmiert.

Der Verteidiger war weiter der Meinung, dass seinem Mandanten nichts Gravierendes nachgewiesen werden könne; nicht einmal der Geschädigte habe ein Interesse an einer Verurteilung. Außerdem habe der Angeklagte unter Alkoholeinfluss gestanden und sei nicht Herr seiner Sinne gewesen.

Aber, das war auch ein Anliegen des Anwalts, der Mann müsse sein Alkoholproblem angehen. Richter Käsbohrer verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1200 Euro wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

NADINE GEBHARD