Frankenpfalz-Messe: Aussteller können sich noch bewerben

2000 Quadratmeter Ausstellungspläche im Plecher Gewerbegebiet - Termin: 17. und 18. März 2018 - vor 1 Stunde

PLECH - In knapp 150 Tagen ist es soweit: Die Frankenpfalz-Messe, organisiert von den Nordbayerischen Nachrichten und der Hersbrucker Zeitung, geht in die siebte Runde und zieht dieses Mal nach Oberfranken.

Die Frankenpfalz-Messe, organisiert von den Nordbayerischen Nachrichten geht in die siebte Runde und zieht dieses Mal nach Oberfranken. Im vergangenen Jahr fand sie in Velden statt. © Horst Linke



Sie findet am Wochenende vom 17. und 18. März im Gewerbegebiet Schönthal bei Plech statt. An beiden Tagen locken zwischen 10 und 18 Uhr rund 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die eine Hälfte wird in Hallen sein, die andere auf dem Freigelände.

Neben Händlern, Handwerkern und Dienstleistern aus der Region präsentieren sich die Frankenpfalz-Gemeinden und der Bund der Selbständigen Betzenstein/Plech.

Die genaue Zahl der Aussteller steht noch nicht fest, denn Anmeldungen sind noch bis Freitag, 27. Oktober, möglich. Sie sind zu richten an: Nordbayerische Nachrichten, Wolfgang Müller, Hauptstraße 20, 91257 Pegnitz, Telefon: (0 92 41) 9 71 12; Fax: (0 92 41) 9 71 17 oder pegnitz@pressenetz.de .

