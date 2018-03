Organisator und Aussteller zeigten sich am Sonntagabend zufrieden mit dem Verlauf der 7. NN-FrankenPfalz-Messe, obwohl es kalt war und in der Nacht zum Sonntag sogar geschneit hatte. Sie seien positiv davon überrascht, dass trotz der Kälte rund 7000 Besucher auf das Messegelände gekommen waren und sogar — messeuntypisch — mehr gekauft hätten, als in den Vorjahren, so NN-Anzeigenberater und Messe-Organisator Wolfgang Müller. Auch die Neulinge unter den knapp 70 Ausstellern seien zufrieden mit dem Verlauf der Gewerbeschau, die im zweijährigen Turnus in einer der acht "FrankenPfalz"-Gemeinden stattfindet. © Michael Müller