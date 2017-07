Frankenpfalzpokal bleibt in der Region

Klaus Wießner aus Pegnitz gewinnt Mitteldistanz bei Trailrun - vor 3 Stunden

PLECH - Die Frankenpfalz war Treffpunkt für über 200 Wanderer und sportlich ambitionierte Trailrunner. Der erstmals ausgelobte Frankenpfalzpokal blieb dabei mit Klaus Wießner aus Pegnitz in der Region. Er setzte sich auf der 30 Kilometer langen Mitteldistanz durch. Auf der Kurzstrecke (15 km) gewann Stefan Böhm aus Velden.

Klaus Wießner aus Pegnitz (Startnummer 25) holte den Frankenpfalzpokal auf der Mitteldistanz. Die Kurzdistanz gewann Stefan Böhm aus Velden. © Foto: Schuster



In der Mitteldistanz starteten die rund 60 Trailrunner zeitgleich mit den Läufern der 15 Kilometer Kurzstrecke an der Mehrzweckhalle in Plech. Zunächst querte der Läufertross noch nahe beieinanderliegend die Ortsdurchfahrt in Plech und bewegte sich in Richtung Gottvaterberg.

Hier zeigte sich bereits im ersten Anstieg, wer ein richtiger Läufer ist. Grob in Richtung Autobahnbrücke beim Parkplatz Sperbes und weiter zum Tannberg. Bei der Straßenüberquerung Plech-Riegelstein, die durch die Feuerwehr gesichert wurde, waren die zeitlichen Abstände schon sehr groß geworden. Zu diesem Zeitpunkt lag der spätere Sieger der Mitteldistanz schon auf Platz drei.

Über den großen Berg ging es weiter nach Höfen. Kurz danach teilte sich die Strecke. Die lange Etappe weiter über Mosenberg und Ranna, als groben Wendepunkt gesehen, und wieder zurück. Über die Fleischhöhle verliefen beide Trails.

In einer Spitzenzeit von 1:04:00 Stunden siegte auf der Kurzstrecke Stefan Böhm aus Velden. Erst 20 Minuten später lief Oliver Leibfritz aus Wiesenttal durch das Ziel. Den dritten Platz mit einer Zeit von 1:31:20 erkämpfte sich Florian Kastner aus Höfen. Die längste Zeit benötigte hierfür ein Hersbrucker Läufer. Erst nach fast drei Stunden passierte er die Ziellinie.

In der Damenklasse belegte Platz eins Katrin Oberneder aus Schwaig in 1:23:17. Aus Dessau folgte Melanie Leipold mit 1:34:00. Mit Bronze wurde die Neuhauserin Elke Deinzer belohnt. Sie schaffte die Strecke in 1:40:00.

Richtig spannend wurde es dann als Klaus Wießner als Lokalmatador mit der Startnummer 25 im Zieleinlauf war. Er siegte souverän in einer Zeit von 2:16:38. Andreas Neuwald aus Rödental lief in 2:20:56 auf Platz zwei, gefolgt von Chris Klein aus Stegaurach, der 2:23:05 benötigte.

Bei den Damen wagten sich nur zwei Teilnehmer auf die 30 Kilometer. Kerstin Gnodtke aus Fürth kam nach 3:01:33 ins Ziel, etwa eine halbe Stunde länger brauchte Bettina Burgk aus Rödental.

UDO SCHUSTER