Fränkische Landeskunde in altem Gemäuer

Die Universitäten Bayreuth und Bamberg betreiben gemeinsam ein neues Institut im Schloss Thurnau - 03.04.2017 23:02 Uhr

THURNAU - Historische Forschung in historischen Räumen: In Schloss Thurnau bei Bayreuth hat ein neues Institut für Fränkische Landesgeschichte offiziell mit dem Betrieb begonnen. Was machen die Wissenschaftler dort? Ein Besuch in den – noch zwei Jahre lang – provisorischen Räumen.

Geschichtsträchtiges Ambiente: Im Schloss Thurnau ist das Institut für Fränkische Landesgeschichte untergebracht. © Foto: Regina Hess



Der Direktor des Instituts, Prof. Martin Ott (hinten Mitte), mit seine Mitarbeitern (im Uhrzeigersinn) Verena Spicker, Benedikt Ertl und Marcus Mühlnikel. © Foto: hlo



Eine mögliche Fragestellung wäre: Warum hat der Ort Breitengüßbach (etwa 5000 Einwohner) gleich drei Autobahnausfahrten (Nord, Mitte, Süd)? "Aktuell haben wir das Thema definitiv nicht auf der Liste", sagt Prof. Martin Ott. "Aber denkbar wäre es schon – als ein typisches Beispiel für eine Frage zur neueren Verkehrsinfrastruktur-Geschichte im mittleren Oberfranken."

Ott leitet das Institut für Fränkische Landesgeschichte. Laut dem kürzlich geschlossenen Kooperationsvertrag ist es eine gemeinsame Einrichtung der Universitäten Bayreuth und Bamberg. Angesiedelt ist das Institut im Schloss Thurnau, etwa 20 Kilometer von Bayreuth und knapp 50 Kilometer von Bamberg entfernt.

Beide Unis versprechen sich viel von dem neuen Institut: "Landesgeschichte ist bei uns ein Thema aller Lehrstühle und Professuren des Instituts für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Mit unserer Beteiligung am Institut in Thurnau können wir dieses Alleinstellungsmerkmal profilbildend stärken", meint der Bamberger Uni-Präsident Prof. Godehard Ruppert.

Interdisziplinäres Arbeiten

Auch in Bayreuth wird das Institut als wichtige Ergänzung gesehen: "Die Uni Bayreuth steht seit jeher für interdisziplinäres Arbeiten. Wir setzen darauf, dass sich unsere Rechtsgeschichtler hier in Thurnau ebenso mit fränkischen Aspekten beschäftigen wie die Germanisten, Musik- und Theaterwissenschaftler, Geowissenschaftler oder Ethnologen", erklärt der Bayreuther Uni-Präsident Prof. Stefan Leible.

Das Schloss selbst ist schon ein idealer Gegenstand landesgeschichtlicher Forschung. Es zählt zu den bedeutendsten Schlossanlagen in Oberfranken. Sein ältester Teil stammt aus dem 13. Jahrhundert. Vier Millionen Euro steckt die Oberfrankenstiftung bis 2022 in die Renovierung. Weitere 300 000 Euro kommen vom Freistaat Bayern.

Noch bis Anfang 2019 werden Ott und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter in provisorischen Zimmern sitzen. Ihren Elan behindert das keineswegs: "Wir können hier neue Themenfelder erschließen und bisher nicht gestellten Fragen nachgehen", sagt Ott, "der Quellenfundus ist unendlich groß." Allein zum Schloss Thurnau zum Beispiel lagern 750 Regalmeter Material im Staatsarchiv Bamberg, "das hat fast alles noch nie jemand gelesen".

Die "Fülle von Quellen", erläutert Ott, sei der entscheidende Unterschied einer regionalen Landesgeschichte zu anderen historischen Disziplinen: "Was aus der Antike schriftlich erhalten ist, passt in ein Zimmer", sagt er, "für unsere Arbeit gibt es unvorstellbar viel mehr."

Zumal eine Landesgeschichte nicht eine zeitlich begrenzte Epoche erforscht, sondern eine spezielle Region über die Zeit hinweg beleuchtet. "Ein Spezialist für das späte Mittelalter kennt sich in ganz Europa aus, wir dagegen betrachten nur Franken – aber dafür vom 6. Jahrhundert bis zum gestrigen Tag", erläutert Ott den Unterschied.

Die Lehrveranstaltungen des Instituts werden in Bayreuth, in Bamberg sowie im Schloss Thurnau selbst stattfinden. Weil es – zumindest mit öffentlichen Verkehrsmitteln – nicht ganz einfach ist, dort hinzukommen, werden in Thurnau jedoch nur ganztägige Blockseminare angeboten. "Wenn jemand, der ein Auto hat, zwei, drei Kommilitonen einpackt, geht das ganz gut", meint Ott.

Wichtig für Lehramtler

Interessant ist sein Fach vor allem für Bachelor- und Master-Studenten des Fachs Geschichte, die sich auf Franken spezialisieren möchten. Dazu kommen Lehramtler, die ein gewisses Grundwissen in Fränkischer Landesgeschichte brauchen. Dementsprechend "bieten wir Bachelor-, Master- und Zulassungsarbeiten an", sagt Ott, "und natürlich Promotionen."

In der Lehre soll es inhaltlich zunächst vor allem um das Thema "Stadt" gehen. "Das klingt trivial, ist es aber nicht", betont Ott, "da hat man sich bisher immer nur die Rosinen rausgepickt und noch sehr viel zum Erforschen übriggelassen."

Ein Beispiel: Die Geschichte der Industrialisierung von Nürnberg und Fürth entlang der ersten deutschen Eisenbahnstrecke ist so eine "Rosine". "Über die Industriegeschichte im östlichen Oberfranken gibt es nichts", sagt Ott.

Übrigens: Ein denkbares Thema der Fränkischen Landesgeschichte wäre auch die Frage: Welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass der 1. FC Nürnberg gerade in Oberfranken vergleichsweise viele Fans hat, die gerne zu den Heimspielen des Clubs ins künftige Max-Morlock-Stadion fahren?

LOTHAR HOJA