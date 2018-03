Fränkische Schweiz ist ein Magnet für die Region

Immer mehr Übernachtungsgäste kommen aus Bayern sowie aus Thüringen - vor 48 Minuten

POTTENSTEIN - Thomas Bernard erläuterte in der Vermieterversammlung der Stadt Pottenstein so manche Entwicklung im Fremdenverkehr der zurückliegenden Jahre. Der Leiter des Tourist-Büros ging etwa auf die immer kürzere Verweildauer der Gäste in der Fränkischen Schweiz ein.

Auch in der Osterzeit funktioniert die Fränkische Schweiz im Allgemeinen und Pottenstein im Besonderen als Publikumsmagnet — zunehmend für Gäste aus Süd- und Nordbayern sowie aus Thüringen. © Brigitte Grüner



Auch in der Osterzeit funktioniert die Fränkische Schweiz im Allgemeinen und Pottenstein im Besonderen als Publikumsmagnet — zunehmend für Gäste aus Süd- und Nordbayern sowie aus Thüringen. Foto: Brigitte Grüner



Bernard erinnerte an seinen Vorgänger Theo Dippold, der im Jahr 1981 mit einer Umfrage erfahren wollte, woher die Touristen kommen. An der Spitze standen die Berliner mit etwa 20 Prozent. Nicht weit dahinter die anderen "Nordlichter" Hamburg und Hannover. Das hat sich geändert: Von dort kommen mittlerweile relativ wenige Gäste.

Stark angestiegen ist dagegen die Zahl der Besucher aus Südbayern (Postleitzahlbereich 8) und aus Nordbayern, einschließlich von Teilen Thüringens (Postleitzahlbereich 9). 1981 hingegen war die Zahl der Besucher aus der näheren Umgebung äußerst gering. Mittlerweile machen sie gut ein Viertel der Gäste aus. "Daher auch die immer kürzere Verweildauer", so Bernard. "Die Leute haben keinen langen Anfahrtsweg, kommen deshalb öfter, bleiben aber nicht so lang".

Die Zahl der Pottenstein-Besucher bewegt sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Thomas Bernard verweist mit etwas Stolz darauf, dass die Bettenauslastung in Pottenstein mit 37 Prozent etwas höher liegt als in der gesamten Region (32,3 Prozent). Die Zahl der Übernachtungen lag im vergangenen Jahr wieder (wie schon 2016) knapp über der Marke von 250.000. Damit liegt das Felsenstädtchen weit vor allen anderen Kommunen, auf Platz zwei folgt die Nachbargemeinde Gößweinstein.

Dass bei der Übernachtungszahl kein neuer Spitzenwert erreicht wurde, liegt (so Bernard) wohl daran, dass die Zahl der Betten in Pottenstein rückläufig ist. Bei der Zahl der Gästeankünfte jedoch zeigt der Trend weiter kontinuierlich nach oben. 2017 wurden im Stadtgebiet 72.781 Ankünfte verzeichnet. Im Jahr 2006 waren es "nur" 58.962. Das Jahr 2006 dient als Orientierungsdatum, weil seit diesem Jahr die Jugendherberge, die Campingplätze und das Schullandheim in die Statistik mit einbezogen wurden – seitdem also aussagekräftige Vergleiche möglich sind.

Die Zahl der Tagesgäste ist natürlich schwer zu bestimmen, eine genaue Zahl wird man nicht nennen können. Die Statistik beruht auf wissenschaftlich fundierten Schätzungen. Thomas Bernard geht von etwa 750.000 Tagesgästen aus, Tendenz weiter ansteigend. Die Tagesgäste sollten bei den Touristenbilanzen nicht unterschätzt werden, denn sie bringen etwa die Hälfte des Bruttoumsatzes, der in Pottenstein 2017 etwa 40 Millionen Euro betrug. Diese Zahl zeige, so der Leiter des Touristbüros, die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus für die Kommune. Gekoppelt ist damit eine entsprechende Anzahl von Arbeitsplätzen, wenngleich in erster Linie im Saisonbetrieb.

Bernard wies in der Versammlung, wie schon Sandra Schneider von der Tourismuszentrale, auf den Ganzjahrestourismus hin, "dessen Kapazitäten längst nicht erschöpft" seien. "Es handelt sich dabei um eine Herausforderung für Pottenstein und die ganze Fränkische Schweiz für die Zukunft."

Wandern an erster Stelle

Bei der aktuellen Befragung ergab sich – keine Neuigkeit –, dass die meisten Besucher zum Wandern kommen. Auf etwa 80 Prozent der Fragebögen stand das Wandern an erster Stelle. Kritikpunkte waren in erster Linie das Fehlen der gastronomischen Vielfalt (und des Service vor allem im Stadtbereich) und die Parkplatzsituation.

Zusammenfassend meint Bernard: "Auch in Zukunft soll Aktion vor Reaktion stehen, denn nicht alle Trends sind auf unsere Urlaubsregion anwendbar oder sinnvoll. Regionalspezifische Themen werden dabei verstärkt aufbereitet."

KLAUS ALTMANN-DANGELAT