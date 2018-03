Fränkische Schweiz: Steigende Zahl an Ladestationen

PEGNITZ/AUERBACH - Die Stromtankstellen in der Region vermehren sich langsam, aber stetig. Mit wachsenden Akku-Kapazitäten der Elektrofahrzeuge steigen allerdings auch die Ansprüche an die Ladekapazität der Stationen.

Bei "Brot und Buch" in Pegnitz parkt der Firmen-Tesla neben dem Laden. Foto: Hans von Draminski



Manchen Lader, der in der "Steinzeit" der Elektromobilität vor wenigen Jahren durchaus eine taugliche Anlaufstelle war, mag man inzwischen bestenfalls noch für E-Bike-Piloten empfehlen.

Denn was nützt es, eine Lademöglichkeit für das E-Gefährt vorzufinden, wenn man "dank" schwacher Ladeleistung der betreffenden Säule oder ungeeigneten Anschlüssen entweder mehrere Stunden Ladezeit für wenige Fahrkilometer einplanen muss oder den Akku mit den mitgeführten Kabeln überhaupt nicht voll bekommt? Die Redaktion hat sich in der Region um Pegnitz und Auerbach umgesehen.

Ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Alltag mit Elektroautos: Noch immer ist das Ladenetz vor allem abseits der großen Ballungszentren ziemlich dünn. Zudem gibt es hierzulande mittlerweile eine Vielzahl von Ladeverbünden, die zum Teil in der Hand der großen Stromversorger sind, zum Teil aber auch auf privaten Initiativen beruhen.

Probleme an den Ladesäulen

Die Folge: Manche Ladesäule bekommt man gar nicht "aufgeschlossen" beziehungsweise zum Laden freigeschaltet, wenn man nicht die passende Ladekarte des entsprechenden Versorgers im Portemonnaie hat. Ein Ausweg ist es, sich einem Netzwerk wie "Plugsurfing" (www.plugsurfing.de) anzuschließen, bei dem die Mitgliedschaft kostenlos ist.

Für einen universalen "Ladeschlüssel" zahlt man einmalig zehn Euro; in Verbindung mit einer ebenfalls angebotenen Smartphone-App bekommt man inzwischen weltweit über 60.000 Ladestationen zum Laufen. Abgerechnet wird über den Internet-Bezahldienst PayPal. Sofern man überhaupt für die Stromladung löhnen muss, denn vergleichsweise häufig werden die entsprechenden Leistungen immer noch gratis oder zum Selbstkostenpreis angeboten.

Wichtig ist gleichwohl, stets die passenden Kabel dabei zu haben. Der sogenannte Typ-2-Stecker, nach seinem Hersteller auch "Mennekes-Stecker" genannt, ist europäischer Quasi-Standard, staatliche Förderung gibt es auch nur, wenn die neu zu errichtende Ladestation mit Typ-2-Anschlüssen ausgestattet ist.

CCS und CHAdeMO - was ist das eigentlich?

Eine Erweiterung stellt der "CCS"-Standard (Combined Charging System) dar, der zum Typ-2-Stecker abwärtskompatibel ist, aber mit zwei Zusatzkontakten sehr viel höhere Ladeleistungen ermöglicht. Vor allem bei asiatischen Autos, wie dem auch hierzulande beliebten Nissan Leaf, verbreitet ist der CHAdeMO-Anschluss. Noch im Rennen ist der CEE-Stecker ("Campingstecker"), der aber nur bei Hausstrom-Anschlüssen mit 230 Volt (blau) oder Drehstrom-Dosen mit 400 Volt (rot) gängig ist.

Das Laden dauert an CEE-Anschlüssen entsprechend lange. Auch die Ladeelektronik im Auto stellt einen wichtigen Faktor dar, wie schnell sich der Akku in der Praxis wieder beladen lässt. Zudem gilt die banale Faustregel: Je größer der Energiespeicher, desto ausgedehnter das Zeitfenster, in dem er sich wieder füllen lässt.

In Pegnitz gibt es, Stand Februar 2018, bei "Brot und Buch" sogar einen "Tesla Destination Charger", den der amerikanische E-Auto-Pionierkonzern als Zusatzleistung für seine Kunden abseits der "Supercharger"-Stationen versteht: Unternehmen vom Hotel bis zur Bank können sich als Standort für den "Destination Charger" bei Tesla bewerben; bekommen sie den Zuschlag, dann stellt der Konzern die Lade-Infrastruktur, in der Regel eine 22-kW-Ladesäule mit Typ-2-Anschluss, während das Unternehmen den Strom bezahlt.

Das Tesla-Modell S "schaufelt" pro Stunde Strom für 54 Kilometer in den Akku. Bei "Brot und Buch" gibt es zwei Lader: Einer ist (auch technisch) ausschließlich für Autos der Firma Tesla vorgesehen, am anderen können alle Fabrikate mit 22 kW laden. "Wir sehen das als Dienst am Kunden: Wer bei uns einen Kaffee trinkt oder etwas kauft, der darf kostenlos laden", erklärt Dagmar Schorner, die mit ihrem Mann Jürgen zu den Vorreitern der Elektromobilität in Pegnitz und Umgebung zählt.

An der Raststätte Fränkische Schweiz gibt es Ladesäulen, die CHAdeMO-Anschlüsse und CCS (je 50 kW) sowie Typ 2 (43 kW) bieten. Der Pechwirt in Vorra hat zwei Anschlüsse vom Typ 2 mit 22 kW. Der E-Auto-Fahrer zahlt 1,80 Euro für eine Viertelstunde Laden. Kostenlos ist der Ladevorgang an der Typ-2-Säule, die von der Solarstrom-Firma "sol aid" in Auerbach am Grünhof aufgestellt wurde (22 kW).

Ladestationen mit zu wenig Kilowatt

Auch auf dem Bischof-Nausea-Platz in Waischenfeld (zweimal Typ 2, 22 kW) zahlt man derzeit nichts. Eher als Notlösung kann die Säule bei Auto Schenk in Neuhaus dienen, die laut Übersichtskarte des E-Auto-Portals "Goingelectric" (www.goingelectric.de) zwar einen Typ-2-Anschluss bietet, aber nur mit 3,7 kW lädt. Etwas kräftiger fließt der Strom bei "Bioenergie Hiltpoltstein" mit maximal 11 kW.

Die genannten Beispiele sind lediglich Momentaufnahmen. Zum Einen ist eine klare Tendenz zur Hochrüstung vorhandener Anlagen zu erkennen, zum Anderen hat wie berichtet bereits eine größere Zahl von Kommunen und Privatbetreibern ihren Willen kund getan, noch im Laufe dieses Jahres die Infrastruktur massiv auszubauen. Die Gefahr, in der "Fränkischen" stromlos stehen zu bleiben, ist zwar noch nicht ganz gebannt, aber vergleichsweise gering.

Auf dem Papier sieht es eigentlich ziemlich gut aus mit den Stromtankmöglichkeiten in der Region. Für die vergleichsweise wenigen Elektromobile, die derzeit auf unseren Straßen unterwegs sind, sollte das Angebot locker reichen, um selbst mit einem vergleichsweise kleinen Akku und entsprechend eingeschränkter Reichweite von A nach B zu kommen. Sollte man zumindest meinen.

Noch viel Verbesserungsbedarf

Die Realität sieht freilich anders aus, wie die Rundfahrt im Zuge der Fotoarbeiten zu diesem Artikel deutlich zeigte: Ganz so rosig wie erwartet zeigt sich die schöne neue Elektroautowelt nämlich nicht — wäre das NN-Fototeam tatsächlich mit einem Elektrofahrzeug unterwegs gewesen, hätte es ziemlich eng werden können.

Dass ein "Tesla Destination Charger" für die Mobile des amerikanischen Elektroauto-Pioniers gedacht ist, mag noch eingehen. Dass die Säule in Waischenfeld an einem Sonntagnachmittag "außer Betrieb" meldet, schon weniger. Ihr Pendant an der Autobahnraststätte Pegnitz lässt sich mit dem an sich sehr universell funktionierenden Elektronik-Schlüssel des Ladeverbundes "Plugsurfing" nicht entsperren und verlangt nach dem Download einer speziellen App per Smartphone. Die Stromsäule beim "Pechwirt" kann man nicht nutzen, wenn die Gaststätte Ruhetag hat.

Allgemein gilt: Es ist immer noch ein "heiteres Suchspiel", bis man mancherorts die Stromladesäule(n) gefunden hat, Hinweisschilder bleiben Fehlanzeige, die Angaben des Navigationsgerätes sind oft zu ungenau. Um die Elektromobilität anzukurbeln, muss das "Drumherum" auch stimmen. Der Nachholbedarf in dieser Hinsicht erscheint derzeit noch ziemlich groß.

