Fränkische-Schweiz-Verein zwischen Boom und Flaute

Während die Arbeitskreise Tracht florieren, schaut es im kulturellen Bereich mau aus - vor 1 Stunde

OBERTRUBACH - Mit einer dreitägigen Wanderung auf dem Main-Donau-Weg beteiligt sich der Fränkische-Schweiz-Verein (FSV) am Programm des bayerischen Wanderverbands zu "100 Jahre Freistaat Bayern". Unmut wurde bei der Jahresversammlung an den eingeschlafenen kulturellen Aktivitäten laut.

Mit einer Wanderung auf dem Main-Donau-Weg beteiligt sich der Fränkische Schweiz-Verein an den Aktionen zu „100 Jahre Freistaat Bayern“. Der FSV pflegt aber auch andernorts — unser Bild zeigt Nankendorf — die Wanderwege. © Reinhard Löwisch



Nachdem die Arbeitskreise Bauen und Gestalten, Heimatkunde, Volksmusik und Naturschutz praktisch vakant sind und somit keine Aktivitäten stattfinden, hat nun auch noch Walter Tausendpfund angekündigt, seinen Posten als Schriftleiter der Vereinszeitschrift, den er seit 31 Jahren innehat, aufgeben zu wollen. Es sollen Jüngere ran (so Tausendpfund), um dem Verein eine Zukunft zu geben, was in diesen Zeiten, in denen sich keiner mehr für längere Zeit festlegen will, nicht einfach sei.

Dank AK-Leiter Walter Appelt, der mit seiner Trachtenausstellung sogar in der "Frankenschau" zu sehen war, entwickle sich immerhin die erneuerte Männertracht sehr positiv, berichtete FSV-Vorsitzender Reinhardt Glauber. Eine noch bessere Schlagkraft soll von der Fusion der Arbeitskreise (AK) Männer- und Frauentracht ausgehen, da viele Tätigkeiten gebündelt werden könnten, um dann Arbeitskraft für weitere Aktionen zu haben.

Zuschuss zur Wegepflege

Der Kassenbericht zeigte ein ausgeglichenes Ergebnis von 101 000 Euro. 665 Euro mussten aus den Rücklagen entnommen werden, die sich auf rund 23 000 Euro belaufen. Der neue Haushalt hat ein Volumen von 103 000 Euro. Glauber hofft, dass er ohne eine geplante Rücklagenentnahme von 4000 Euro auskommt. Größte Einnahmen sind mit 43 000 Euro die Mitgliedsbeiträge und der Zuschuss zur Wegepflege in Höhe von 15 437 Euro, der jedoch zu 90 Prozent an die Ortsgruppen weitergegeben wird. Bei den Ausgaben schlägt vor allem der Zuschuss von 21 000 Euro für die Vereinszeitschrift zu Buche, gefolgt von den Personalkosten mit 14 000 Euro und den Verbandsbeiträgen an den bayerischen und den Deutschen Wanderverband mit derzeit 9000 Euro.

Am 14. April feiert die Ortsgruppe Hiltpoltstein ihr 40-jähriges Bestehen im Schützenhaus. Am 12. Mai ist Jugenderlebnistag in Waischenfeld mit Besuch der Nankendorfer Mühle. Am 9. Juni steht der Fränkische Musikantenabend in Wolfsberg anlässlich der 50-Jahr-Feier an, die dann am 10. Juni begangen wird. Die Wanderung auf dem Main-Donau-Weg findet entlang der "Juralinie" vom 25. bis 27. September statt und wird von Hauptwanderwart Berthold von Blumenthal organisiert. Die erste Etappe führt von Neudorf nach Heiligenstadt (21 Kilometer), die zweite nach Behringersmühle (30 Kilometer) und die dritte nach Betzenstein (27 Kilometer).

Anmeldungen zu der Drei-Tages-Wanderung sind bis 31. Juli unter Telefon (0 91 96) 9 98 95 35 oder per E-Mail an hauptverein@fsv-ev.de möglich.

REINHRARD LÖWISCH