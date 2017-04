Fränkischer Bratwurstgipfel rückt näher

Kultgrillen am 28. Mai im Pegnitzer Wiesweiherpark verspricht heißen Wettstreit - vor 51 Minuten

PEGNITZ - Die Fehdehandschuhe sind hingeworfen: Der 7. Fränkische Bratwurstgipfel am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 18 Uhr im Wiesweiherpark wird vermutlich ein kulinarischer Wettstreit der Spitzenklasse. Präsentiert wird die Kultveranstaltung von den Nürnberger und Nordbayerischen Nachrichten.

Als Vorgeschmack auf den Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz gab es Bratwürste zum Probieren. © Klaus Trenz



Als Vorgeschmack auf den Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz gab es Bratwürste zum Probieren. Foto: Klaus Trenz



Der Ehrgeiz der 16 beteiligten Metzger aus Ober-, Mittel- und Unterfranken ist groß, den begehrten Titel Bratwurstkönig(in) in ihre Heimat zu holen. Unverblümt melden schon im Vorfeld einige der Matadoren ihre Siegesansprüche an.

Nachdem im vergangenem Jahr mit Simone Schönleben von der Metzgerei Rösch aus Neustadt/Aisch erstmals eine Frau gekrönt worden ist, reist heuer sogar eine ganze Frauengruppe an. "Wir sind anders" nennt sich ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Vorurteile zu entkräften und bei jungen Menschen das Interesse für das Fleischerhandwerk als möglichen Beruf zu wecken. "Wir sind zwölf starke Frauen aus der Fleischerzunft", sagt Stefanie Forster von der Landmetzgerei Moosmeier aus Münchsteinach (Landkreis Neustadt an der Aisch).

Und selbstbewusst schickt die Frauenriege eine "Tussi-Bratwurst" ins Rennen. Bestückt mit Rote Beete und Schafskäse soll die rötlich glänzende Wurst beim Wettbewerb um die schmackhafteste Kreativbratwurst auch optisch ein Hingucker sein.

Gerade bei den Kreativbratwürsten sprudeln die Metzger nur so von Ideen. Da wird ein "Kümmel-Lümmel" ins Rennen geschickt, ein "Traum aus tausend und einer Nacht" ist ebenfalls dabei, und gespannt können die Bratwurstfans sein, wie die "Fränkische Fischbratwurst mit Forellengeschmack" mundet.

Treffen im Vorfeld des Pegnitzer Bratwurstgipfels: Dazu begrüßte Bürgermeister Uwe Raab (vorne, 3.v.l.) am Altenstädter Schloss neben 12 der 16 teilnehmenden Metzger auch die Fränkische Weinkönigin Selina Werner (vorne, 4.v.r.) und die Oberfränkische Bierkönigin Christina Pollnick (vorne, 2.v.r.). © Klaus Trenz



Treffen im Vorfeld des Pegnitzer Bratwurstgipfels: Dazu begrüßte Bürgermeister Uwe Raab (vorne, 3.v.l.) am Altenstädter Schloss neben 12 der 16 teilnehmenden Metzger auch die Fränkische Weinkönigin Selina Werner (vorne, 4.v.r.) und die Oberfränkische Bierkönigin Christina Pollnick (vorne, 2.v.r.). Foto: Klaus Trenz



Jeder der Familienbetriebe hat auf dem Rost auch eine klassische Bratwurst liegen, die sich ebenfalls einer Fachjury stellen muss. "Die Verkostung ist die Visitenkarte der Metzger", sagt Organisator Michael Breitenfelder von der Stadt Pegnitz.

Bewertet wird auch die Dekoration der Stände. "Damit sollen die Besucher optisch angesprochen werden", so Breitenfelder. Wie in den vergangenen Jahren verspricht er sich einen großen Werbeeffekt von der Veranstaltung, zu der zuletzt an die 20 000 Besucher kamen.

Bürgermeister Uwe Raab ist sich sicher, dass die einmalige Atmosphäre in dem Park, wenige Schritte von der Pegnitz entfernt, auch in diesem Jahr die Gäste in Scharen anlockt. "Bratwurst, Brot und Bier ist das fränkische Lebenselixier", verkündet er lauthals.

Raab ist Vorsitzender des "Vereins zur Förderung der fränkischen Bratwurstkultur", der den Bratwurstgipfel in Pegnitz veranstaltet. "Wir wollen der Bratwurst eine würdige Bühne bereiten", betont er. Doch der Verein hat sich schon weitere Ziele gesteckt: Er möchte den Begriff "Fränkische Bratwurst" europaweit schützen lassen.

Zweiter Vorsitzender Thomas Zimmer, der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, hat schon mal vorgefühlt, welche Möglichkeiten es gibt: erstens die "geschützte Ursprungsbezeichnung", zweitens die "geschützte geografische Angabe" und drittens die "garantiert traditionelle Spezialität". Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner befürworte einen Schutz. "Wir haben einen Fuß drin", so Zimmer.

Doch erst einmal steht der Kraftakt am 28. Mai bevor, der auch für die antretenden Metzer eine Herausforderung ist. Dies bestätigt Vorjahressiegerin Simone Schönfelder, die von einem "chaotischen Weg" zum Bratwurstgipfel berichtet. Allein die Kreation der Bierbratwurst sei eine nervenaufreibende Prozedur gewesen. Aber für sie hat es sich gelohnt: "Ich war überwältigt."

HANS-JOCHEN SCHAUER