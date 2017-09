Frau an den Hals gegriffen

Verfahren gegen Flüchtling eingestellt - vor 24 Minuten

BAYREUTH - Am Dienstag musste sich ein Mann aus dem südlichen Landkreis wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Der arabische Staatsbürger, der zur Zeit in einer Asylbewerberunterkunft lebt, soll eine Reinigungskraft an den Hals gegriffen und gewürgt haben.

Der Rechtsanwalt des Mannes erklärte, dass es mit der Reinigungskraft öfter Querelen wegen des Mülls gegeben hatte. Die Bewohner der Unterkunft hätten nicht gewusst, wohin damit. Als sie den Unrat vor die Tür gestellt hatten, sei es vorgekommen, dass der Müll wieder ins Zimmer gestellt oder gekippt wurde. Zu dem Vorfall mit der Reinigungskraft sei es gekommen, weil sein Mandant von dieser nicht durchgelassen wurde. Also habe er sie am Hals gepackt und sie an die Wand gedrückt, um vorbeigehen zu können. Er habe sie aber nicht gewürgt.

Der Angeklagte sah ein, dass der Griff an den Hals der Frau nicht richtig gewesen war, das hätte nicht sein müssen. Er war gerade zurück aus dem Bezirkskrankenhaus, in dem er sich wegen der Fluchteindrücke behandeln ließ. Eine Videoaufnahme bestätigte die Aussage des Beschuldigten. Staatsanwalt und Richter Torsten Meyer stimmten dem Vorschlag des Rechtsanwalts zu, das Verfahren wurde eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft war das Vergehen am Rand dessen, was überhaupt sanktionierbar ist. Als Auflage muss der Mann seinen Rechtsanwalt bezahlen.