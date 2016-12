Frau ist am Ende: Vom Ex-Mann tyrannisiert

NN-Aktion „Schmücken & Helfen“ unterstützt Mutter in Not - 19.12.2016 18:56 Uhr

PEGNITZ - Eigentlich müsste diese Frau zerfallen, so geschwächt ist sie, vom tyrannisierenden Ex-Mann zermürbt. Auch ihr hilft das Geld der NN-Aktion „Schmücken & Helfen“, von unseren Lesern gespendet.

Sie könnte den Stoff für einen Roman abgeben. Wie sie versucht, ihre Kinder vor diesem Mann in Schutz zu nehmen. Sie erhoffte sich Hilfe von der Polizei, bekommt diese nach eigenen Aussagen aber nur halbherzig.

Sie erhoffte sich Hilfe von der Familienrichterin und vom Jugendamt, wurde aber enttäuscht. „Was muss noch alles passieren, bis sie reagieren? Muss einer umgebracht werden?“, fragt sie. Der Ex-Mann gebe sich den Ämtern gegenüber als ungefährlich und seriös. Parallel sorge er für beängstigende Vorfälle. Die Mutter schläft keine Nacht.

In einer anderen Familie fehlt auch der Vater. Die Mutter versuchte, seine Telefonnummer zu bekommen, damit ihn seine Kinder anrufen können. Aber er ist abgetaucht. Es heißt, er habe wieder eine Frau gefunden, wieder Kinder gezeugt, zum dritten Mal. Wie schafft er es, immer wieder Frauen einzuwickeln? Die Mutter zuckt mit den Schultern: „Er kann das. Er sagt ihnen das Gleiche wie mir.“ Sie sucht jetzt nach Arbeit, morgens, während ihre Kinder im Kindergarten sind. Sie bekommt nichts. Die Mitarbeiter im Jobcenter seien rüde. Dieser Ton deprimiert sie.

Eine andere, ältere Mutter hat so ein Hin und Her im Eheleben hinter sich, so viel Aggressivität von ihrem süchtigen Mann erlebt, dass sie komplett unten ist.

Der NN-Besuch bringt ihr Einkaufsgutscheine. Und ein Gespräch, das sie wieder ermutigt. Auch ihren Sohn. Diese Gespräche sind beinahe so wertvoll wie das Spendengeld. Auch ein alleinstehender Mann Mitte 50, arbeitslos, freut sich über die Spende unserer Leser. Er arbeitete schon in verschiedenen Ländern und macht gerade ein Mini-Praktikum in einer Fabrik. Er hofft auf eine feste Anstellung.

Weit entfernt, billigst auf dem Dorf, wohnt ein schmaler Mann: Er ist ein Langzeitarbeitsloser ohne Chance. Er hat viele Kurse gemacht, aber nie klappte es. „Mein Alter“, sagt er resigniert. „Ich werde immer älter.“ Diese Arbeitslosigkeit kappt sein Selbstbewusstsein. Er geht kaum noch raus. Bücher und ein uralter Computer sind seine einzige Unterhaltung in einer Wohnung, wo die Jalousien zu oft unten sind.

Wenn Sie für Schmücken & Helfen spenden möchten, können Sie es direkt in der NN-Geschäftsstelle tun oder auf das Pegnitzer Konto „Freude für Alle“ bei der Sparkasse Bayreuth, Nr. DE62 7735 0110 0038 0645 72 (BIC: BYLADEM 1 SBT). Eine Spendenquittung kommt, wenn Sie Ihre Adresse angeben.

