Frauen-Power: Pottenstein feiert Stadtkönigin

Vier Titel gehen bei den 39. Stadtmeisterschaften an Damen — Umkämpfte Luftgewehr-Wertung - vor 3 Stunden

KIRCHENBIRKIG/POTTENSTEIN - Die Frauen-Power wird bei den Schützen immer stärker. Im Rahmen der 39. Pottensteiner Stadtmeisterschaften holten die Damen nicht weniger als vier Titel. Getoppt hat die Titelkämpfe die neue Stadtkönigin Anja Schrüfer-Kolb aus Tüchersfeld.

Die erfolgreichen Teilnehmer der Pottensteiner Stadtmeisterschaft mit der Stadtkönigin Anja Schrüfer-Kolb aus Tüchersfeld und Bürgermeister Stefan Frühbeißer. Foto: Foto: Richard Reinl



Ausrichter der Stadtmeisterschaft waren die Enzian-Schützen aus Kirchenbirkig, die mit ihrem Schützenhaus optimale Bedingungen bieten konnten. Für die Siegerehrung bot das inzwischen dritte Sommerfest nach Fertigstellung des Neubaus den idealen Rahmen. Hierzu kamen auch Vertreter der anderen Vereine, für den Nachwuchs war in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring eine abwechsungsreiche Spielstraße aufgebaut.

Engagement gelobt

Bürgermeister Stefan Frühbeißer, der mit mehreren Stadträten und dem neuen Kirchenbirkiger Ortssprecher Reinhard Bauer vertreten war, lobte das ehrenamtliche Engagement der heimischen Vereine. Gerade Familienfeste seien neben dem Wettkampf der Sportler wichtig für die Zukunft des Gemeinschaftslebens am Land. Die Kirchenbirkiger Schützen hätten bewiesen, dass verstärkte Nachwuchsarbeit die Basis für künftige Erfolge biete.

Schützenmeister Christian Brütting und Sportleiter Rainer Wohlfahrt ehrten mit dem Stadtoberhaupt die erfolgreichen Schützen: Am härtesten umkämpft war der Titel des Luftgewehr-Stadtkönigs, nahmen doch nicht weniger als 87 Aktive an der Ausscheidung teil. Am Ende setzte sich Anja Schrüfer-Kolb aus Tüchersfeld mit einem 83,4-Teiler durch — vor Marco Heim, Kühlenfels (86,2) und Stefan Wolf, Waidach (89,8).

Bei der Königswertung der Kleinkaliber-Stadtmeisterschaft verteidigte Helmut Fischer aus Waidach (1911-Teiler) seinen Titel vor Martin Neuner, Waidach (1918) und Stefan Brütting, Kirchenbirkig (2148).

Kleinkaliber-Meisterschaften

Stadtmeisterschaft, Einzelwertung (29 Teilnehmer): 1 Werner Linke, Waidach (274), 2. Georg Hubert, Waidach (270), 3. Raymund Lodes, Kirchenbirkig (268).

Mannschaftswertung (zehn Teilnehmer): 1. Kirchenbirkig 1 (786) mit Raymund Lodes, Georg Bähr und Jörg Schaffer; 2. Waidach 3 (779) mit Werner Linke, Heinz Wenske und Werner Knoll; 3. Waidach 2 (762) mit Norbert Maier, Jochen Rupprecht und Kilian Brendel.

Luftgewehr

Prögel-Pokal: 1. Kirchenbirkig (1383,0-Teiler), 2. Pottenstein (1960,2), 3. Kühlenfels (2692,9).

Schützenklasse, Mannschaftswertung (15 Teilnehmer): 1. Pottenstein 1 (1500 Ringe), 2. Kirchenbirkig 1 (1483), 3. Waidach 1 (1479). Einzelwertung (69 Teilnehmer): 1. Anja Hübner, Kirchenbirkig (383 Ringe), 2. Albert Hense, Pottenstein (378), 3. Thomas Bayer, Pottenstein (377). Auflage: 1. Josef Teichmann, Tüchersfeld (313,6 Ringe), 2. Kurt Schiklath, Waidach (307,4), 3. Herbert Gartner, Waidach (305,6); Tiefenböck-Pokal: 1. Jugend Kirchenbirkig (1043,7-Teiler), 2. Jugend Waidach (1102,8), 3. Schüler Kirchenbirkig (3349,1); Jugend, Mannschaftswertung: 1. Kirchenbirkig (1049 Ringe), Einzelwertung: 1. Celina Lodes, Kirchenbirkig (364 Ringe), 2. Leon Eckert, Waidach (351), 3. Nina Rascher, Kirchenbirkig (347); Schüler, Mannschaftswertung: 1. Kirchenbirkig (366 Ringe), Einzelwertung: 1. Jasmin Hübner (176 Ringe), 2. Fabian Hechtle, Waidach (148), 3. Sebastian Raß, Kirchenbirkig (120).

RICHARD REINL