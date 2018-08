Freiahorn: Kaninchen leiden unter der großen Hitze

FREIAHORN - Die aktuelle Hitzewelle geht an den Zuchtkaninchen der Rasse "Deutsche Riesen Wildfarbig" – so der offizielle Name – von Adam Polster nicht spurlos vorbei. Das macht sich auch bei ihrem Gewicht bemerkbar.

Bei Kaninchen werden Fell, Körperform oder das Gewicht bewertet. Derzeit leiden die Tiere unter der Hitze und fressen weniger – Adam Polsters Kaninchen haben so ein Kilogramm abgenommen. Foto: Dieter Jenß © Dieter Jenß



"Sie leiden, ebenso wie meine vielen Blumen, unter den hohen Temperaturen", sagt der Freiahorner Adam Polster. Und so haben die 50 Kaninchen im Stall des leidenschaftlichen Züchters gegenüber dem Vorjahr rund ein Kilogramm abgenommen. "Sie fressen derzeit einfach weniger", so der 77-Jährige, der seit 60 Jahren die Zucht betreibt. Das gilt für alle Nahrungsangebote – von Gerste und Weizen bis zum Spezialpressfutter für Kaninchen und Kohlrabi.

Es ist ein Hobby, das ihm auch nach vielen Jahren viel Spaß macht. Der Umgang mit Tieren sowie deren Hege, Pflege und artgerechte Haltung bedeuten für Adam Polster eine ideale Freizeitgestaltung. Dabei seien allerdings Ausdauer und Einsatzbereitschaft gefragt, täglich mindestens eineinhalb Stunden. Mit seinen Tieren ist Polster auch seit Jahrzehnten erfolgreich bei Ausstellungen, ob auf Vereins-, Kreisverbands- oder Landesebene, unterwegs. Erfahrung und züchterische Kenntnisse bilden den Grundpfeiler für die Teilnahme an solchen Schauveranstaltungen.

Begonnen hat alles im Alter von 17 Jahren. Der in Oberailsfeld im Gasthaus zur alten Mühle aufgewachsene Züchter bekam von seinem Großonkel den ersten Hasen geschenkt. Für ihn war dies ein Riesengeschenk. Denn das trächtige Zuchtkaninchen kostete damals 35 Mark. Im Vergleich dazu verdiente er als Maurerlehrling 20 Mark im Monat. Danach nahm die Sache mit der Zucht einen fast logischen Verlauf. Nach der Heirat mit seiner Frau Anna zog Polster in das landwirtschaftliche Anwesen der Eltern seiner Braut.

Auch Freude an Tauben

Mit der Kaninchenzucht allein war es für Adam Polster aber nicht getan. Denn er hatte bereits in Oberailsfeld Freude auch an Zuchttauben gefunden und bereits damals schon Preise eingefahren, sogar in Nürnberg. Jahrzehntelang sah man auf dem Anwesen in Freiahorn viele Taubenschläge. Bis zu 500 Tauben der Rasse "King" hatten Einzug auf dem Hof gehalten. Vor rund zehn Jahren musste er die Taubenzucht auf Anraten eines HNO-Arztes krankheitsbedingt aufgeben.

Adam Polsters Kaninchen heimsen viele Pokale ein. © Foto: Jenß



Vereinsmäßig zu Hause ist Adam Polster beim Kleintierzuchtverein Mistelgau. Dort ist sein Sohn Lorenz auch Schriftführer und managt für den Vater per Internet die Verkäufe der Zuchtkaninchen, die nicht nur Abnehmer in Deutschland, sondern auch in Frankreich oder Tschechien finden. Die Käufer werden auf Grund der Ausstellungskataloge auf die Besitzer aufmerksam, so Adam Polster. Seit seinem Herzinfarkt vor vier Jahren unternimmt er nicht mehr so weite Reise zu Ausstellungen, so wie früher nach Karlsruhe oder Kassel. Dabei heimste er viele Preise ein. In Straubing wurde einer seiner Rammler – das männliche Tier bei den Hasen – als bester in Bayern ausgezeichnet.

In früheren Jahren waren neben Ehefrau Anna auch seine Kinder oft dabei. Sohn Lorenz fuhr dabei auch den Titel eines Jugendmeisters mit ein. Wie überhaupt der Ankauf von neuen Rammlern und Häsinen zur Blutauffrischung in einer Zucht sehr wichtig ist. Beweise der erfolgreichen Zuchtarbeit von Adam Polster finden sich unter anderen in der große Vitrine im Wohnzimmer. In den 1980er Jahren hatte er rund 100 Deutsche Riesen Wildfarbig. Derzeit befinden sich 50 Zuchthasen in seinen Stallungen, die alle bestens mit Wasser, Stroh, Heu und Futter ausgestattet sind.

Wichtig ist, dass die Tiere nicht nur Heu fressen, um das richtige Gewicht für Ausstellungen von acht bis neun Kilogramm auf die Waage zu bringen. Ein schwieriges Pflaster ist die Bewertung durch Preisrichter, die aber auch einen schweren Stand hätten. Seine Tiere erreichen in der Regel 96 bis 97 von 100 Punkten und sind stets vorne platziert. Etwas Glück gehöre auch dazu, so Polster, denn bei Schauen komme es auf Kleinigkeiten an. Bewertet werden Gewicht, Körperform, Typ und Bau, Fellhaar und Pflegezustand.

Stolz macht den fünffachen Vater neben seiner Zuchtarbeit vor allem, dass er allen Kindern beim Bau ihrer Häuser als Maurer helfen konnte. Riesig gefreut hatte er sich über das handgeschnitzte große Schild, das am Eingang zu den Stallungen hängt mit der Aufschrift der Zuchtrasse und seinem Namen. Das hat er als Geburtstagsgeschenk erhalten.

DIETER JENSS