Freibäder gehen in die Verlängerung

Sommerliche Temperaturen sorgen für weiteren Badespaß

PEGNITZ/AUERBACH - Aufgrund der anhaltenden sommerlichen Temperaturen haben sich die meisten Bäder in der Region dazu entschlossen, in die Verlängerung der Badesaison zu gehen.

Sollte der Spätsommer die nächsten Septembertage weiterhin so ausdauernd bleiben, dann wird auch das Pottensteiner Felsenbad weiterhin geöffnet haben. Foto: privat



Das Schwimm-sal-a-bim in Auerbach bleibt diese Woche noch geöffnet, eine erneute Entscheidung, ob darüber hinaus geöffnet bleibt, fällt am Wochenende. Im Gegenzug bleibt das Hallenbad noch geschlossen und öffnet erst ab Dienstag, 20. September. Flexibel ist da auf ganzer Linie das Ganzjahresbad Cabriosol in Pegnitz, das bei Bedarf einfach das Cabriodach ausfährt oder schließt.

Ebenfalls noch diese Woche bleibt das Bad in Betzenstein geöffnet. Auch dort wird am Wochenende, abhängig vom Wetterbericht, entschieden, ob das Bad dann erneut die Saison verlängert. Das Felsenbad in Pottenstein öffnet am morgigen Mittwoch, bleibt am heutigen Dienstag jedoch aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Sollte das Wetter weiterhin einen Badebetrieb ermöglichen, ist auch in Pottenstein mit einer Verlängerung zu rechnen. Ebenfalls bis Mittwoch hat das Naturbad in Königstein geöffnet. Ab Donnerstag sind die Öffnungszeiten vom Wetter abhängig, eine Entscheidung steht noch aus.

Das Höhenschwimmbad in Gößweinstein bleibt noch bis Montag, 3. Oktober, geöffnet. In Waischenfeld hingegen hat das Freibad seit vergangenem Sonntag den Betrieb eingestellt.

