Freihung: In Verbrauchermarkt eingebrochen

Mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet - vor 16 Minuten

FREIHUNG - Über das Dach eines Verbrauchermarktes drang ein Einbrecher im Schutz der Dunkelheit von Mittwoch, 27. September, auf Donnerstag in die Räume einer Bäckerei und einer Metzgerei ein und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld.

Der oder die Täter gelangten über das Dach in das in der Wiesenstraße gelegene Gebäude, wo sie aus verschiedenen Wertbehältnissen mehrere hundert Euro Bargeld klauten. Die Tatzeit liegt in den Stunden zwischen 18 Uhr am Mittwochabend und 5.20 Uhr am Donnerstagmorgen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (09621)890-0.

