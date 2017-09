Freihung: Schwerverletzter nach Betriebsunfall

Mann wird von Lastwagen gegen eine Wand gedrückt und in eine Fachklinik gebracht - vor 53 Minuten

FREIHUNG/AUERBACH - Zu einem folgenschweren Betriebsunfall kam es am Montagabend auf einem Freihunger Firmengelände.

Ein 24-jähriger Lastwagen-Fahrer hatte während des Entladevorganges kurzzeitig sein Fahrzeug verlassen. Währenddessen machte sich der 40-Tonner aus bislang unbekannter Ursache selbständig und rollte rund 70 Meter weit über den Betriebshof.

Dort war ein 62jähriger aus dem Landkreis gerade damit beschäftigt, sein Auto zu beladen. Er sah den Lastwagen nicht auf sich zukommen und wurde mitsamt seinem Fahrzeug gegen die Wand eines Bürogebäudes gedrückt.

Der Mann wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

