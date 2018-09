Freunde des guten Tropfens zeigten sich wetterfest

Trotz herbstlicher Temperaturen war der Marktplatz beim Winzerfest ordentlich voll — Organisator Wagner zufrieden - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Wettergott meinte es am Samstagabend nicht so gut, aber trotzdem hielt es Pegnitzer und Auswärtige nicht ab, zahlreich zum elften Winzerfest am Marktplatz zu kommen.

Trotz des doch massiven Wetterumschwungs war der Pegnitzer Marktplatz voll: Gut besucht war das diesjährige Winzerfest, das allerdings teilweise auch unter dem Zeltdach stattfand. © Foto: Ralf Münch



Fast den ganzen Abend waren die 800 Plätze unter den Zelten besetzt. Und Glühwein – wie ab und zu spaßhaft gesagt wurde – musste auch nicht ausgeschenkt werden. Organisator Gerhard Wagner ist zufrieden mit dem Besuch. "Die Pegnitzer können selbst bei schlechtem Wetter feiern", sagt er. Das Fest habe sich mittlerweile gut in der Bevölkerung herumgesprochen. "Klar, mit dem Wetterumschwung hätte es noch ein paar Tage warten können, aber ich bin guter Dinge", so der Organisator des Festes.

Und nicht nur Pegnitzer sind gekommen, auch Besucher aus dem gesamten VGN-Gebiet, die mit dem Zug angereist sind. Aber auch von weiter her kamen welche. So eine Gruppe aus Emmendingen bei Ulm, die Urlaub in der Fränkischen Schweiz machte. "Die wollten eigentlich zum Bier trinken, sind dann aber beim Pegnitzer Winzerfest hängen geblieben", so Wagner.

Auch Stadtheimatpfleger Helmut Strobel ist zufrieden. Rund 40 Personen sind bei der Stadtführung, die er vor Beginn des Winzerfestes gemacht hat, mitgegangen. "Überwiegend waren es Pegnitzer, aber auch ein paar Auswärtige", sagt Strobel. Es ging um historische Wasserläufe und am Röschmühlweg und dem Mühlbach entlang. "Wir hatten Glück mit dem Wetter", sagt Strobel, "es sah zwar mehrfach nach Regen aus, aber es kam dann doch nichts." Und so konnten die Besucher anschließend trockenen Fußes direkt zum Winzerfest weiter laufen.

Schon seit ein paar Jahren ist "Das kleine Saisonorchester" aus Unterfranken dabei. Roland Koch, Chef der vierköpfigen Combo, ist ganz begeistert, dass doch so viele Besucher da sind. "Ein Prosit der Gemütlichkeit" intonieren die Musiker immer mal wieder. Ist das nicht eher etwas fürs Bierzelt? "Nein", sagt Koch, "das ist eine Geste der Höflichkeit, da geht es weniger ums Trinken."

