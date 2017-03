Frisch gestrichen: Die Zaußenmühle hat ihr Rad wieder

PEGNITZ - Das Mühlrad an der Zaußenmühle wurde vor einigen Tagen in neuem Glanz wieder an seinen Platz vor die Mühle gesetzt.

Das Mühlrad der Zaußenmühle erstrahlt in neuem Glanz. © Stadt Pegnitz



Markus Geyer, Pächter der Zaußenmühle, sagt, dass das Rad und der Außenbereich der Stadt Pegnitz gehören, aber sich das Gebäude selbst in Privatbesitz befindet, weshalb der Bauhof die Renovierung übernimmt.

Vor circa zehn bis zwölf Jahren wurde das Rad aufgrund witterungsbedingter Beschädigung komplett erneuert, dies kostete ungefähr 3000 Euro. "Das neue Mühlrad wird nun jedes Jahr zu Beginn des ersten Frostes eingewintert, von Kaltresten befreit und neu angestrichen", so Ottmar Kretschmer vom Bauhof Pegnitz. Dies würde ein bis zwei Arbeitstage dauern und jährlich zwischen 400 und 500 Euro kosten.

So sah das Mühlrad vor dem Aufhübschen aus. © Stadt Pegnitz



Das Mühlrad an sich hat keine Funktion mehr, es sei nur aufgrund von Schauzwecken und der Optik vorhanden, sagt Kretschmer.

