Frischlinge im Veldensteiner Forst

Wenn es bei den Vierbeinern Nachwuchs gibt, müssen andere Wildscheine gehen - vor 33 Minuten

PEGNITZ - Es ist ein putziger Anblick: Im Wildgehege des Veldensteiner Forstes kann man schon seit Anfang Februar kleine Wildschweine sehen. Wann es Frischlinge eigentlich gibt und wieso es zwei getrennte Gehege sind, kann Gerhard Steininger, Servicestellenleiter der bayerischen Staatsforsten Pegnitz und Gehegeleiter, erklären. Und auch, warum dann andere Wildschweine umsiedeln müssen.

Ihr flauschiges gestreiftes Fell behalten die Wildschweinbabys nur für die ersten Monate. Danach sehen sie wie die großen aus. © Ralf Münch



Ihr flauschiges gestreiftes Fell behalten die Wildschweinbabys nur für die ersten Monate. Danach sehen sie wie die großen aus. Foto: Ralf Münch



Im Veldensteiner Forst gab es dieses Jahr sehr früh Nachwuchs. Schon vor einigen Wochen kamen die ersten Frischlinge auf die Welt. "Wieso sie dieses Jahr so bald dran sind, weiß ich auch nicht genau", sagt der Gehegeleiter. "Normalerweise kommen die Frischlinge Ende Februar bis Mitte März", erklärt er. Überlebt haben das kalte Wetter zwei der fünf Frischlinge. "Das passiert manchmal. Wenn sie nicht überlebensfähig sind, regelt das die Natur selbst", so Steininger.

Die verbliebenen Kleinen sind putzmunter und sie bleiben nicht mehr lange alleine. In ein paar Wochen soll schon der nächste Nachwuchs kommen. Auch im zweiten Gehege des Veldensteiner Forstes gibt es bereits Nachwuchs. Acht Frischlinge sind vor einigen Tagen auf die Welt gekommen.

Auf die Frage, wieso es zwei Gehege mit Wildscheinen gibt, sagt Steininger, dass es zwei verschiedene Rotten sind. "Zwei verschiedene Rotten kann man nicht kombinieren. Sie würden sich bekämpfen", erklärt er.

Verstoßen werden die Neugeborenen aber eher selten. "Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist sehr stark. Die Bache kümmert sich sorgfältig um die Kleinen", erklärt Steininger. Ihr flauschiges gestreiftes Fell behalten die Wildschweinbabys nur für die ersten Monate. Danach sehen sie wie die großen aus.

Die Schweinchen sollen umgesiedelt werden. In den Wildpark Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg. Es ist ein schweißtreibender Job, den hier die Männer zwei- bis dreimal im Jahr machen. Denn die rund 20 jungen Schweine müssen erst einmal von den alten Tieren getrennt werden, was getan wird, indem in ein separates Gatter Mais geworfen wird.

Dann geht alles ganz schnell

Wollen die Schweine nun an den Mais, geht das nur durch eine schmale Tür, die zu schmal für die ausgewachsenen Wildschweine ist. Dann geht alles ganz schnell. Die Männer packen sich ein Schwein und laden es in einen Anhänger, der bereits parat steht – begleitet von einem kollektiven Quietschen der Artgenossen, das so laut ist, dass man beinahe seinen Gesprächspartner nicht mehr hört. "Nach solch einem Einsatz sehen wir meistens selbst aus wie Sau", erzählt Steininger.

Bevor man überhaupt in das abgegrenzte Gatter darf, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden – die Schweinepest macht es nötig. Eine blaue Matte wird mit Desinfektionsspray eingesprüht, auf der man die Schuhsohlen desinfiziert, bevor weiße Ganzkörperanzüge aus Plastik übergezogen werden. Es ist auch noch ein anderes Tier, das umgesiedelt werden soll: Ein stattlicher Rothirsch, mit rund drei Zentnern Gewicht. Dass man so ein Tier ohne Betäubung nicht in einen Anhänger tragen kann, ist klar. Deshalb wird hier ein Betäubungsgewehr verwendet.

Badetag am See

Steininger drückt ab, nach einigen Minuten beginnt der Rothirsch zu taumeln und legt sich hin. Die Männer warten erst einige Minuten, um sicher zu gehen, dass das Tier auch fest schläft. Das denkt aber gar nicht daran und steht wieder auf, während seine Artgenossen in rund 200 Metern Entfernung einen Badetag im See einlegen.

Steininger flüstert: "Die merken natürlich, dass da etwas nicht stimmt. Die sind nervös. Die kommen heute nicht näher." Der Rothirsch taumelt einige Meter weiter, um sich schließlich wieder hinzulegen. Rudolf Stenger, der Besitzer des Wildparks, in den die Tiere kommen sollen, schleicht sich langsam näher, bleibt immer wieder stehen. Das Tier steht immer wieder auf und läuft weiter. Das wiederholt sich dreimal bis beschlossen wird, eine zweite Dosis des Betäubungsmittels zu verschießen.

Nachdem die Fänger abgewartet haben und sich wieder näher hin trauen, aktiviert der Rothirsch seine letzten Kräfte und springt einen Meter in die Luft. "Das macht heute keinen Sinn mehr. Bevor wir es noch mehr stressen, probieren wir es an einem anderen Tag", sagt Stenger.

RALF MÜNCH UND ANNIKA ENDRES