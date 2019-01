Froh, dass Erneuerung der Bahnbrücken begonnen hat

Bürgermeister Springer beim Neujahrsempfang: Mit Elektrifizierung ist bauliche Umsetzung einer S-Bahn verbunden - vor 1 Stunde

NEUHAUS/PEGNITZ - Auch Politiker der zweiten Reihe wie der Landrat des Landkreises Donau-Ries, Stefan Rößle, können sich als Zugpferd erweisen. Denn dem Ehrengast beim Neujahrsempfang der Neuhauser CSU eilt der Ruf voraus, dem ersten schuldenfreien Landkreis in Bayern vorzustehen.

Etliche der Bahnbrücken im Pegnitztal sind in die Jahre gekommen. © Reinl



Etliche der Bahnbrücken im Pegnitztal sind in die Jahre gekommen. Foto: Reinl



Man lebe in politisch sehr bewegten Zeiten, erklärte Bürgermeister Josef Springer bei seiner Begrüßung. Dabei denke er besonders an die bevorstehenden Europa- und Landtagswahlen. Mit Blick auf Neuhaus sei er froh, dass jetzt mit der Erneuerung der Bahnbrücken im Pegnitztal begonnen werde. Mit der bevorstehenden Elektrifizierung der Bahnstrecke Nürnberg-Marktredwitz sei die bauliche Umsetzung einer S-Bahn verbunden. An den Landtagsabgeordneten Norbert Dünkel gewandt, forderte Springer die Erhaltung des Bahnhofs Neuhaus als Express-Zug-Haltestelle. Mit seiner Unterstützung könne Neuhaus rechnen, so Dünkel.

Er sei froh, dass die Elektrifizierung des Pegnitztales inzwischen Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans ist, womit praktisch auch deren Finanzierung gesichert sei. Man wolle hier eine moderne Bahn und werde deshalb stets alle anstehenden Planungen verfolgen.

Den von Springer angesprochenen Bedenken, der Ausbau des Mobilfunknetzes zum Standard 5G würde auch für kleinere Orte wie Neuhaus wesentlich mehr Antennen erfordern, entgegnete Marlene Mortler, das Problem sehe sie nicht. Der Ausbau des neuen Standards 5G müsse unbedingt vorangetrieben werden und für die Funkantenne gebe es Alternativen.

Bevor er über sein Wirken im Landkreis Donau-Ries einging, stellte Gastredner Stefan Rößle als Landesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung die Arbeitsgemeinschaft der CSU mit 15 000 Mitgliedern vor. Doch dann gab es erste Enttäuschungen bei den Zuhörern. Rößle berichtete wohl von der Entrichtung der letzten Darlehensrate des Landkreises an die Sparkasse Donauwörth, mit der 25 Millionen Euro Schulden endgültig getilgt waren; doch darüber, wie so etwas funktioniert, konnte nur spekuliert werden.

Mit der Befreiung von der Schuldenlast, hätten sich dem Landkreis mehr Möglichkeiten für neue Investitionen – vor allem für Schulen – aufgetan. Drei bis vier neue Projekte könnten pro Jahr angegangen werden, wobei natürlich darauf geachtet werden müsse, nicht wieder über die Verhältnisse zu leben.

Interessant die Anmerkung des Redners, trotz aller teuren Investitionen wären die Leute nicht zufriedener. Die Dankbarkeit steige mit Millionenbeträgen nicht an. Viele Projekte würden als selbstverständlich angesehen werden. Diese Erwartungshaltung der jetzigen Generation müsse man akzeptieren. Es zeige sich aber, dass gute Projekte mit wenig Geld besetzt werden könnten.

Für die Politik hätten sich die Themen geändert. Die lauten nun Informationstechnik, Bienensterben, Arten- oder Naturschutz. Dazu habe sich die Parteienlandschaft verschoben, vor allem mit Blick auf die Freien Wähler, die Grünen oder die AfD. Seinen Parteikollegen gab Rößle den Rat, die Themen der anderen nicht zu kopieren. Man müsse die parteieigenen Themen und Werte besetzen, für diese überzeugend eintreten und aufzeigen, wie man die Zukunft gestalten wolle.

KLAUS MÖLLER