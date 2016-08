Frontal-Crash in Bayreuth: Frau übersieht Gegenverkehr

Beide Unfallbeteiligten sind ins Krankenhaus gebracht worden - vor 2 Stunden

BAYREUTH - Am Freitagabend hat sich in Bayreuth an der Kreuzung 'Am Muehlgraben' und 'Scheffelstrasse' ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignet.

Die Fahrerin eines roten Peugeot Cabriolets wollte nach Polizeiangaben nach links auf die Scheffelstrasse abbiegen. Hierbei übersah sie den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem grauen Suzuki.

Wie schwer die Verletzungen der beiden Frauen waren, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Beide wurden ins Klinikum Bayreuth gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

