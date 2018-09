Frontal gegen Baum: Coburger starb nahe Scheßlitz

62-Jähriger war aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen - vor 1 Stunde

SCHESSLITZ - Ein tödlicher Unfall ereignete sich am späten Montagabend auf der Kreisstraße bei Scheßlitz. Für einen 62-jährigen Coburger kam jede Hilfe zu spät, nachdem er mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt war.

Sofort tot war ein 62-jähriger Autofahrer aus Coburg, als er nahe Scheßlitz gegen einen Baum prallte. © News5/Merzbach



Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Coburg fuhr mit seinem VW Tiguan auf der Kreisstraße BA 1 von Scheßlitz kommend in Richtung Windischletten. Aus bisher unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht gegen einen Baum.

Der Mann starb an er Unfallstelle und konnte nur noch tot aus seinem Wrack geborgen werden. Am Personenwagen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Zur Ermittlung der Unfallursache zog die Staatsanwaltschaft einen Kfz.-Sachverständigen bei. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

