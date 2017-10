Frontalkollision bei Pegnitz: Neumarkter stirbt nach Überschlag

Opel Corsa in Gegenverkehr geschleudert und mit Mercedes kollidiert - vor 19 Minuten

PEGNITZ - Auf regennasser Fahrbahn kam sein Corsa ins Schleudern und rammte einen Mercedes: Am Dienstagabend starb ein Neumarkter bei einem Verkehrsunfall in der Nähe Pegnitz. Zwei weitere Menschen wurden schwerst verletzt.

Ein Toter und zwei schwerst Verletzte sind die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Staatsstraße 2403 zwischen Pegnitz und Troschenreuth. © Frank Heidler



Kurz vor Pegnitz wurde einem Neumarkter der Regen wohl zum Verhängnis: Von Neuhof kommend verlor der 24-Jährige gegen 18.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes, der nicht mehr ausweichen konnte.

Der Corsa überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Neumarkter und seine Beifahrerin wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Beide Insassen wurden schwerst verletzt, noch in der Nacht verstarb der 24-jährige Fahrer in einer Klinik. Auch der Mercedesfahrer, ein 55-Jähriger aus Pegnitz, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Vieles deutet daraufhin, dass die regennasse Fahrbahn auch ursächlich für den Unfall war. Denoch beorderte die Staatsanwaltschaft eine Gutachter an die Verbindungsstraße, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Staatsstraße blieb für die Dauer der Bergung komplett gesperrt.

Frank Heidler