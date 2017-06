Die Einführung der Pendolino-Neigetechnik auf der Bahnstrecke durch das Pegnitztal bedeutete vor 25 Jahren gleichzeitig das Aus für den Bahnhof Ranna. Die Bürger verabschiedeten den letzten Zug mit Musik und einem Transparent mit der Aufschrift "s’ is Feierabend". Für das Bahnpersonal gab es eine Brotzeit. Franz Reihl gab seiner Trauer dadurch Ausdruck, dass er seine schwarze Krawatte um das Bahnhofsschild band.

Pech mit dem Wetter hatten in diesem Jahr die Veldensteiner Kaltblutfreunde, weil der Frühsommer ausgerechnet in der Nacht vor dem traditionellen Bernhecker Pferdefest eine Pause einlegte und der Himmel seine Schleusen öffnete. Zwar kam bei der Pferdesegnung das Weihwasser noch von oben, doch später lockerte es etwas auf. Und die Pferdeschau konnte doch noch über die Bühne gehen, wenn auch mit etwas weniger Zuschauern und Tieren als in den Vorjahren.