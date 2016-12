Verschneite Straßen, umgeknickte Bäume und Staus auf den Autobahnen. Am 22.12.2001 versank die Region in Schneemassen. Auf der A9 bei Bayreuth herrschte Ausnahmezustand. Autofahrer wurden von Rettungskräften mit Suppe und warmen Getränken versorgt.

Beträchtlicher Sachschaden entstand am Mittwochabend, als auf der Nordbahn der A9 in Höhe von Marktschorgast ein Lastzug in Brand geriet. Der Fahrer konnte seinen Lkw gerade noch rechtzeitig abstellen und sich aus dem Führerhaus retten. Obwohl die Feuerwehr die Flammen schnell in Griff hatte, entstand an der Zugmaschine Totalschaden. Weil sich im dichten Rauch auf der Gegenfahrbahn auch noch ein Auffahrunfall ereignete, musste die A9 komplett gesperrt werden.