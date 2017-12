Ein 53-jähriger Passat-Fahrer verunglückte auf der A93 bei Wunsiedel am Montagabend aus bisher ungeklärter Ursache. Sein Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Opel-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Passat zusammen. Der Fahrer des Passat verstarb noch am Unfallort.

Brand in einer Kleingartenkolonie in Bayreuth: In der Nacht von Montag auf Dienstag standen zwei Gartenlauben plötzlich in Flammen. Eine davon brannte komplett, die andere teilweise aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Über die Ursache des Brands ist bisher nichts bekannt.