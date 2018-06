Frühe Anstoßzeit: Läuft die WM auf der Arbeit in Pegnitz?

Für die Deutschen geht es heute um 16 Uhr um alles, doch nicht jeder kann das Spiel gegen Südkorea schauen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Public Viewing, Grillen oder gemütlich auf der Couch. Bislang hatten die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Glück. Denn die Spiele gegen Mexiko und Schweden fielen jeweils auf das Wochenende. Gegen Südkorea sieht das anders aus. Anpfiff ist am Mittwoch um 16 Uhr. Wie gehen die Arbeitgeber in Pegnitz und Umgebung mit der Situation um? Eine Umfrage.

Die Gleitzeit ausnutzen, Schichten mit Kollegen tauschen oder ein Fernseher am Arbeitsplatz: Wer das entscheidende Gruppenspiel der Deutschen heute sehen will, muss kreativ sein — denn die wenigsten Arbeitgeber geben einfach „fußballfrei“. © Kerstin Goetzke



Dass die Ärzte am OP-Tisch das Skalpell nicht einfach fallen lassen, wenn es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im fernen Russland um das Erreichen des Achtelfinales geht, versteht sich von selbst. "Der Patient geht natürlich immer vor. WM-Spiele waren noch nie ein Thema bei uns", sagt Andreas Böhmer von der Sana-Klinik in Pegnitz. Der Stationsdienst arbeite im Schichtdienst, "und bei den Bürojobs hier ist es eben wie überall. Wen es interessiert, der geht halt ein bisschen früher heim", sagt Böhmer und ergänzt: "Es gibt aber keine Regelung bei uns."

Doch gibt es diese Regelungen bei den anderen Arbeitgebern in der Region? Bei der Pegnitzer Maschinenbaufirma Putzin scheint es für die Fußballfans in der 47 Mitglieder starken Belegschaft jedenfalls keine großen Probleme zu geben. Es sei an ihn noch nichts herangetragen worden, im Normalfall hätten die Mitarbeiter sowieso schon vor 16 Uhr Schluss, so Firmenchef Bernhard Potzner. "Ich gehe davon aus, dass sie es selber geregelt haben." Er selbst habe sich noch nicht damit beschäftigt. "Es gibt Wichtigeres", sagt Potzner.

"Wir hören früher auf"

Ganz anders sieht es bei der Pegnitzer Sanitär- und Heizungsbaufirma Georg Lang aus. Dort sind alle zwölf Mitarbeiter Fußballfans. Deshalb sagt Firmenchef Lang: "Wir hören eine Stunde früher auf. Das ist ein Muss. Um 15 Uhr ist am Mittwoch Feierabend." Auch Lang selbst gehört zu denen, die bei den Spielen der Deutschen mitfiebern: "Wenn unsere Nationalmannschaft spielt, sind wir mit Herzblut dabei." Er ist sich sicher, dass auch die Kunden Verständnis dafür haben, wenn der Betrieb eher schließt.

Wenn jemand zu einem Notdienst muss oder noch dringend eine Arbeit ausführen muss, werde dies natürlich erledigt, sagt Lang, der auf jeden Fall froh ist, dass die Nationalelf gegen Schweden gewonnen hat. "Das ist gut für das Selbstvertrauen. Die können das Fußballspielen in vier Jahren doch nicht verlernt haben." Sein Tipp für die Begegnung gegen Südkorea: 4:0 für Deutschland.

Mit einem Aushang regelt die Geschäftsleitung der Pottensteiner Firma Klubert+Schmidt das Fußballschauen. "Sicher sind auch viele von Ihnen genauso gespannt wie wir, ob es mit der Mission Titelverteidigung funktioniert", ist dort zu lesen. Aber auch während der Fußball-WM hätten sich die Fußballfans an die geltenden Abmachungen zu halten. "Fußballfans haben keinen rechtlichen Anspruch, die Spiele an ihrem Arbeitsplatz im Fernsehen, Internet oder im Radio zu verfolgen."

Es bestehe auch kein Anspruch, sich kurzfristig in eine andere Schicht versetzen zu lassen. "Die Schichtpläne legen auch während der WM verbindlich fest, wann man zur Arbeit zu erscheinen hat. Bei Spielen mit deutscher Beteiligung werden natürlich, unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange, nach Möglichkeit Ausnahmen gemacht." Dies müsse jedoch vorher mit den jeweiligen Schichtführern oder Abteilungsleitern abgestimmt werden, so die Geschäftsleitung.

"Wir haben ein Herz für Fußballfans, die arbeiten, und hierfür vor Kurzem einen Fernseher angeschafft und im Sozialraum platziert, so dass Fans die Gelegenheit haben, Spiele live zu verfolgen", so Geschäftsführer Andreas Kubicek. Beim Standort des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen in Auerbach wird es aller Voraussicht nach allerdings wohl keine Fernseher geben. Das sei derzeit nicht geplant, "aber es gibt schon die Idee, dass wir etwas machen bei besonderen Spielen, bei denen auch viele Mitarbeiter im Betrieb sind", sagt Lautenschlager, der Pressesprecher von ZF Friedrichshafen. Auf "fußballfrei" können die Mitarbeiter ebenfalls nicht hoffen.

"Der Betrieb wird nicht angehalten wegen eines Fußballspiels. Wir machen da nichts Besonderes", sagt Lautenschlager. Es sei natürlich immer möglich, dass Mitarbeiter Überstunden abbauen oder auch Schichten mit Kollegen tauschen, mit denen, die sich für das Spiel nicht so interessieren. "Wir haben ja auch Gleitzeit", sagt Lautenschlager.

Ähnlich sieht es auch beim Pumpen- und Armaturenhersteller KSB in Pegnitz aus. "Beim Spiel der deutschen Mannschaft ist im Werk nichts geplant", sagt Alexandra Leiner, die Pressesprecherin von KSB. Mitarbeiter könnten aber ebenfalls Gleitzeit nutzen, wenn sie nicht möglicherweise wieder ein Freistoßtor in der letzten Minute verpassen wollen.

Sparkasse schließt um 12.30 Uhr

Glück gehabt haben dagegen die Mitarbeiter der Kreissparkasse Bayreuth. Dort können die meisten Mitarbeiter das Fußballspiel nämlich in ihrer Freizeit einplanen, denn die Geschäftsstellen der Sparkasse haben am Mittwoch nur bis 12.30 Uhr geöffnet. "Danach werden Termine mit den Beratern individuell vereinbart. Aber während eines WM-Spiels mit deutscher Beteiligung ist die Nachfrage erfahrungsgemäß sehr gering bis gar nicht vorhanden", sagt Kunigunda Haas, die Pressesprecherin der Kreissparkasse Bayreuth. Und in den internen Bereichen, wie auch in den Geschäftsstellen, könne im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit Gleitzeit genutzt werden, so Haas.

Für das Spiel gegen Südkorea gibt es also keine Probleme, doch auch das Achtelfinale der Deutschen fällt auf einen Nachmittag. Je nach Platzierung wird entweder am Montag oder Dienstag um 16 Uhr gespielt. "Grundsätzlich ist es während der Arbeitszeit nicht vorgesehen, dass Mitarbeiter Spiele ansehen, Fernsehgeräte sind in den Räumen der Sparkasse deshalb nicht aufgestellt. Wenn Spiele der deutschen Mannschaft während der Arbeitszeit stattfinden sollten, stimmen sich die Fußball-Begeisterten mit denen ab, die sich nicht dafür interessieren", sagt Haas, die aber ergänzt: "In besonderen Konstellationen entscheidet der Vorstand im Einzelfall über eine abweichende Regelung."

Das wird nach dem Achtelfinale nicht mehr nötig sein, denn ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung findet entweder am Sonntag oder am Freitagabend statt. Die Halbfinals sind ebenfalls Abendspiele. Auch ein mögliches Finale müssten sich wohl nur die wenigsten Arbeitnehmer entgehen lassen: Anpfiff in Moskau ist am 15. Juli, 20 Uhr. Jetzt müssen die Deutschen nur noch so weit kommen.

