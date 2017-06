Früher kamen mehr Fieranten zum Auerbacher Markt

Einzelhändler möchten aber die verkaufsoffenen Sonntage nicht missen — an diesem Sonntag ist allerdings geschlossen - vor 1 Stunde

AUERBACH - Der Jahrmarkt ist nicht mehr unbedingt das, was er einst mal war. Die Zahl der Fieranten wird kleiner. Und das Angebot hat sich in den vergangenen Jahren auch gewandelt. Nicht unbedingt nach dem Geschmack der Gäste, die den Sonntag mit einen Marktbummel verbinden wollen.

Was die Fieranten angeht, war der Herbstmarkt 2016 einigermaßen gut frequentiert. Für diesen Sonntag haben sich weit weniger Händler angemeldet — auch die Auerbacher Geschäfte bleiben geschlossen. © Brigitte Grüner



Was die Fieranten angeht, war der Herbstmarkt 2016 einigermaßen gut frequentiert. Für diesen Sonntag haben sich weit weniger Händler angemeldet — auch die Auerbacher Geschäfte bleiben geschlossen. Foto: Brigitte Grüner



Dass die Zahl der Fieranten nicht mehr so groß ist wie früher, bestätigen im Rathaus sowohl der Geschäftsleitende Beamte Michael Bierl als auch Verwaltungsangestellte Petra Kraus, die den Jahrmarkt von städtischer Seite aus betreut. Es hänge stark von der Witterung ab, wie viele Stände wir haben, sagen beide. Und: Ob in der Nachbarschaft weitere Märkte stattfänden. Dann kämen ebenfalls weniger Fieranten nach Auerbach.

"Ja, es lässt nach", sagt Petra Kraus. Und meistens melden sich weit mehr Fieranten bis Freitag im Rathaus an, als dann am Sonntag tatsächlich in Auerbach mit ihrem Stand und ihren Waren erscheinen. "Das ist ärgerlich", sagt Petra Kraus, "wenn man sich die Arbeit macht und dann ist am Sonntag beim Rundgang durch die Innenstadt nach dem Rathaus Schluss mit den Ständen." Und, was auch nicht sonderlich schön ist: "Die meisten melden sich nicht einmal ab, wenn sie doch nicht kommen."

Der Mai war mau

Äußerst mau zum Beispiel war der Jahrmarkt im Mai bestückt. Gerade mal 17 Fieranten kamen laut Kraus nach Auerbach, angemeldet hingegen waren 46. Besser war da der Oktober vergangenen Jahres. Von 48 gemeldeten Händlern kamen immerhin 37. Der April 2016 war dagegen wieder ein Ausreißer in die andere Richtung. 59 Verkäufer hatten sich gemeldet, aufgebaut haben dann aber lediglich 31 ihre Stände und Buden.

Der große Rummel dürfte auch am Sonntag nicht zu erwarten sein. Bis zum Donnerstag hatten sich lediglich 32 Fieranten angemeldet. Wer dann wirklich aufschlägt, wird sich erst Sonntagfrüh zeigen. Teilweise kommen sie mit Textilwaren aus den neuen Bundesländern. Auerbacher Anbieter gibt es – mit Ausnahme des Imbiss-Standes - nur einen Einzigen.

Auerbach hat aktuell fünf Marktsonntage pro Jahr. Bis vor wenigen Jahren waren es noch sechs. Der letzte im Jahr wurde vor einigen Jahren gestrichen, als die Bergwerksweihnacht so viele Besucher nach Nitzlbuch lockte, dass die Markthändler in der Innenstadt mehr oder weniger unter sich waren. Die Termine der Marktsonntage legt die Stadt fest. Streng nach einer Satzung, die schon seit Jahrzehnten Grundlage dafür ist.

Dort heißt es zum Beispiel, dass die Märkte jeweils am ersten Sonntag nach Lichtmess, am dritten Sonntag nach Ostern, am zweiten Sonntag im Juni – sollte Pfingsten sein, eine Woche später - , am Sonntag nach Maria Geburt und am Sonntag nach Simon und Judäa stattfinden. Verkaufszeit ist jeweils von 8 bis 17 Uhr. Für den laufenden Meter Stadt- und Standplatz sind 2,50 Euro an die Kommune zu zahlen.

Schausteller tabu

Die Satzung verbietet zum Beispiel auch, dass Schausteller mit einer Schiffschaukel oder einem kleinen Zug kommen dürfen. Es dürfen auch keine "Warenausspielungen und andere Lustbarkeiten auf dem Marktplatz stattfinden." Der Passus stammt aus dem Jahr 1980. Verboten ist im Übrigen auch, größeres Vieh feilzubieten oder bewurzelte Bäume und Sträucher. Oder das Anbieten von Waren im Umhergehen sowie Betteln.

An welchem Marktsonntag auch die Geschäfte offen haben, das entscheidet der örtliche Gewerbeverein. "Maximal an vier Marktsonntagen pro Jahr dürfen die Läden offen haben", sagt Petra Kraus. Am morgigen Sonntag, wenn wieder Jahrmarkt ist, bleiben diese zu. Dies ist dann am Besuch auch deutlich zu spüren.

Aktiv beworben wird der Jahrmarkt seitens der Stadt nicht. Wenn in dieser Richtung etwas passiert, dann stehen die örtlichen Gewerbetreibenden dahinter. An diesem Sonntag allerdings ist der Markttermin in der Umgebung eher unbekannt.

Insgesamt stehen in der Auerbacher Innenstadt 400 laufende Meter für Marktbuden zur Verfügung. Vom Unteren Markt über den Oberen Marktplatz bis hinauf in die Pfarrstraße zum Anwesen Rogner und auf der anderen Seite entlang der Stromer-Straße bis zum Anwesen Baumgartner. Dass am Sonntag ordentlich aufgebaut wird, dafür sorgt Stefan Lutz vom Bauhof. Er ist Marktmeister.

Der Bauhof schiebt ebenfalls Sonntagsdienst, wenn in der Stadt Markt ist. Zum Sperren der Innenstadt müssen die nötigen Verkehrszeichen und Gitter gebracht und wieder weggeschafft werden.

Wenn nötig, müssen auch die Straßen nach dem Marktgeschehen gereinigt und Müll beseitigt werden. Und wie sieht der Einzelhandel den Auerbacher Marktsonntag? "Für uns Geschäfte ist er schon sehr wichtig", sagt Susanne Wagner, Vorsitzende des Förderkreises Attraktives Auerbach. Und zwar deshalb, weil viele auswärtige Besucher an solch einem Tag nach Auerbach kämen. Meist die ganze Familie.

Die Fieranten könnten schon ab und zu mehr sein, "aber darauf haben wir Null Einfluss." Wagner stellt dasselbe fest wie schon die Stadtverwaltung. "Ist zum Beispiel am gleichen Wochenende ein Markt in Weiden, dann gehen die Händler ganz klar dort hin und nicht nach Auerbach."

Gewandeltes Angebot

Ganz klar habe sich auch das Angebot der Fieranten gewandelt. Aber der Süßwaren- oder Obstverkäufer komme nach wie vor. "Und die sind auch zufrieden." Haben die Geschäfte in Auerbach nicht geöffnet, so wie morgen, dann gehe auf dem Markt fast nichts." Das hänge auch damit zusammen, dass der Förderkreis die Marktsonntage selbst bewirbt, aber nur, wenn die Läden auch offen haben. "Wir hätten am liebsten auch noch beim Markt vor Weihnachten geöffnet, aber fünf Mal pro Jahr ist dies nicht erlaubt." Und der Juni sei in der Regel auch der schwächste Markt. Deshalb bleiben da auch die Geschäfte geschlossen.

MICHAEL GRÜNER