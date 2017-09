Früherer Ice Dog Jim Sales erschließt Goldmine

Freude an Wassersport und Goldrausch — Baldiger Besuch in Pegnitz angedacht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Zweite Station bei der Besuchsreise von Daniel Rasch zu ehemaligen Eishockey-Cracks des EVP. Erst besuchte er Mark Schultz, nun war Rasch in Kanada bei Jim Sales, der im Winter 1981/82 zusammen mit Greg Moore in Pegnitz die Schlittschuhe geschnürt hat. Obwohl er nur für eine halbe Saison bei den Ice Dogs aktiv war, erinnert er sich gerne an diese Zeit.

Der ehemalige Crack des EVP Jim Sales genießt den See vor seiner Haustüre. Foto: Daniel Rasch



Heute lebt Jim Sales in Quesnel, etwa 600 Kilometer nördlich von Vancouver, einer Kleinstadt in etwa von der gleichen Größe wie Pegnitz. Trotz seiner nur 13 000 Einwohner ist der Ort aber das beherrschende Zentrum für die ganze Region, mit Supermärkten, Hotels und Motels sowie allen Einrichtungen, die die Menschen brauchen, die teilweise zig Kilometer entfernt in den Wäldern leben.

Jim Sales ist ein umtriebiger Geschäftsmann. Er ist Teilhaber einer Fabrik für Haustiernahrung in Abbotsford in der Nähe von Vancouver. Seine Beteiligung an einer Firma für Bewässerungssysteme in Vancouver hat er vor kurzem allerdings verkauft.

Eine Stunde von Quesnel

In den vergangenen Monaten hat er einem Freund, der mit ihm lange Zeit Eishockey gespielt hat, bei der Erschließung einer Goldmine geholfen. Diese liegt etwa eine Autostunde entfernt von Quesnel in der Nähe der ehemaligen Goldgräberstadt Barkerville.

Saes bewohnt ein schönes Haus am Ten Mile Lake, einem etwa fünf Quadratkilometer großen See etwas außerhalb von Quesnel. Im Sommer verbringt er viel Zeit auf und im Wasser, mit Wasserskifahren, Wakeboarden und Schwimmen.

Der ehemalige Ice Dog ist verheiratet und hat zwei Töchter im Alter von 20 und 17 Jahren. Die Chancen stehen gut, dass er im kommenden Jahr ein paar Tage in Pegnitz verbringen wird, um seiner Frau und seinen Töchtern seine ehemalige Wirkungsstätte zu zeigen.

RICHARD REINL dr/rr