Früheres Pegnitzer BRK-Haus soll abgebrochen werden

Das Gebäude an der Beethovenstraße ist nach Ansicht des Landratsamtes nicht mehr sanierungswürdig - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Über 60 Jahre hatte das Bayerische Rote Kreuz seine Zentrale in Pegnitz an der Beethovenstraße 8. Seit dem Auszug des BRK ins neue Hauptquartier am Dianafelsen steht das Gebäude leer. Der Kreisausschuss wird in seiner heutigen Sitzung mit großer Wahrscheinlichkeit beschließen, dass das Haus abgebrochen wird.

Der Landkreis will das ehemalige BRK-Domizil an der Pegnitzer Beethovenstraße abreißen lassen. © Reinl



Das Haus wurde 1955 errichtet und ist damit über 63 Jahre alt. Es handelt sich um ein zweigeschossigen Gebäude mit Teilunterkellerung. "Es ist verbraucht und nicht mehr sanierungswürdig. Die Stadt Pegnitz hat angeregt, das Gebäude als Wohnhaus zu nutzen. Dazu müssten jedoch umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden", so die Bauabteilung des Landratsamtes.

Feuchte Außenwände

Die Raumhöhe des Kellers betrage nur zwei Meter. Der Fußpunkt der Außenwände sei feucht. An allen Innenwandflächen sei der Putz im Bodenbereich schadhaft und habe Salpeterausblühungen.

Um den Keller trockenzulegen, müssten die Außenwände freigelegt und eine neue Abdichtung, Perimeterdämmung und Drainage eingebaut werden. Zudem müssten alle Wände am Auflager zur Bodenplatte mit einer horizontalen Sperre gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit versehen werden, betonen die Fachleute.

Die Außenwände des Gebäudes bestehen aus 30 Zentimeter starkem Ziegelmauerwerk. Um die Wärmeschutzrichtlinien erfüllen zu können, müsste ein Vollwärmeschutz an der gesamten Fassade angebracht werden. Die Holzfenster stammen aus dem Jahr 1989 und sind teilweise schon morsch; sämtliche Fenster und Türen müssten erneuert werden.

Ebenso müsste das Satteldach, der Fußboden gegen Erdreich und die Kellerdecke wärmetechnische ertüchtigt werden. Weiterhin müssten bei einer Umnutzung zu mehreren Wohneinheiten die Elektroinstallation sowie die Heizungsinstallation umgebaut oder erneuert werden. Auch wurde die Sanitärinstallation und -ausstattung für eine Büronutzung eingebaut. Für Wohneinheiten müssten Bäder und Toiletten neu eingebaut werden.

Auch müssten bei einer Nutzung als Mehrfamilienwohnhaus Türen und Wände versetzt sowie Innentüren und Bodenbeläge erneuert werden. Ebenso müsste ein barrierefreier Zugang geschaffen werden. Der Hauseingang ist im Bestand über eine Treppe mit fünf Stufen zugänglich. Um die Barrierefreiheit zu erreichen, wäre eine Rampe anzubauen, um zumindest eine Wohnung im Erdgeschoss barrierefrei zu gestalten.

Hohe Aufwendungen

Insgesamt gesehen sei mit Aufwändungen von rund 450 000 Euro zu rechnen, was in keinem Verhältnis zu einem erreichbaren Nutzen stehe. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, das ehemalige BRK-Gebäude abzubrechen.

Die Kosten für den Abbruch und die Entsorgung des Gebäudes schätzt die Bauabteilung auf zirka 60 000 Euro. Für die dann notwendige Befestigung des Grundstückes einschließlich Einzäunung wird mit Kosten von rund 30 000 Euro gerechnet. Entsprechende Haushaltsmittel sollen im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt werden.

Das Garagengebäude mit Waschhalle wird bereits jetzt vom Bauhof Pegnitz sowie vom Hausmeister der Berufsschule genutzt.

HANS–JOCHEN SCHAUER