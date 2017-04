Fuchs und Wolf in Auerbach und Welluck

AUERBACH - Es geht tierisch zu im Raum Auerbach. Der Wolf streunt bei Michelfeld durch die Auen und in Nachbars Garten in Welluck tummelt sich der Fuchs.

Ein Fuchs besucht einen Wellucker Garten. © privat



Anfang April hat ein Wolf in der Nähe von Michelfeld Beute gemacht (die NN berichteten). Auch Meister Reineke geht nun offenbar in die Offensive. Während alle Welt vom Wolf spricht, schleicht er sich klammheimlich am Rande der Wellucker Siedlung an und prüft die Lage. "Es war reiner Zufall, dass ich den Fuchs gesehen habe", erzählt Ernst Albert.

Er ging am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in den Garten und staunte nicht schlecht, als er den Rotfuchs dort sitzen sah. Ab und zu sehe man in der Gegend Füchse laufen, aber nie am helllichten Tag, sagt der Wellucker. Mit dem Handy hat er das Wildtier abgelichtet. Als er näher an ihn herankommen wollte, sprang der Fuchs behände über den Zaun.

Laut Wildtierportal gilt der Fuchs als der Kulturfolger schlechthin. Sein Lebensraum umfasst sowohl den Wald vom Flachland bis ins Gebirge als auch zunehmend die Städte. Dort findet er die nötigen Verstecke und ein reichhaltiges Futterangebot. Das kann der Komposthaufen ebenso sein wie der Futternapf, der für die Katze oder den Igel gedacht war. Siedlungsräume sind äußerst attraktiv und Welluck gehört unbedingt dazu.

