Führerloses Krad rammte bei Bayreuth Gegenverkehr

28-Jähriger aus Mittelfranken war auf der B22 ins Schleudern geraten und gestürzt - vor 53 Minuten

BAYREUTH - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der Bundesstraße 22 verlor ein Motorradfahrer aus Mittelfranken die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt.

Am Samstagmittag um 13.40 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus Mittelfranken mit seinem Suzuki Motorrad auf der B22 von Speichersdorf in Richtung Bayreuth. Bereits im Stadtgebiet, auf der Umgehung bei Oberkonnersreuth, geriet das Motorrad auf der Brücke über die B2 in einer Linkskurve in die Leitplanke. Der 28-Jährige verlor die Kontrolle über die Maschine, nachdem der Hinterreifen ins Schlingern gekommen war.

Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Seine Maschine fuhr führerlos auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden VW Passat.

Der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer hingegen musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 13.000 Euro angegeben.

