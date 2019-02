Führerschein: Durchfallquote so hoch wie nie

Knifflige Prüfungsfragen im Selbstversuch trotz jahrzehntelanger Fahrpraxis nicht fehlerfrei beantwortet - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Immer mehr Fahrschüler fallen durch die Führerscheinprüfung. Woran liegt es, dass die Durchfallquote steigt? Fahrschullehrer Werner Groß von der gleichnamigen Fahrschule geht von mehreren Faktoren aus. Unsere Redaktion nahm die Thematik zum Anlass, einen Selbsttest durchzuführen. Michael Grüner und Martin Burger stellten sich der theoretischen Prüfung.

So sehen Theorie-Durchfaller aus: Michael Grüner (links) und Martin Burger scheiterten beide trotz jahrzehntelanger Fahrpraxis an den Theoriefragen, die heutigen Fahrschülern in der Führerscheinprüfung gestellt werden. © Foto: Burger



"Eigentlich ist es für uns inzwischen recht einfach", sagt Fahrschullehrer Werner Groß. "Seit 2010 arbeiten wir mit Programmen auf Tablets, Computern oder Smartphones." Groß selber ist seit 1994 im Betrieb und hat einer Menge Fahrschülern zum Führerschein verholfen.

Dank der Umstellung könne er den aktuellen Stand seiner Schützlinge überprüfen. "Es ist alles abrufbar für uns. Welcher Schüler wie viel lernt und wie er abschneidet", erklärt er, "die Schüler können sich einloggen und überall üben oder Tests ausfüllen." In den digitalen Fragebögen gibt es Videos, die sich ein Prüfling bis zu fünf Mal ansehen kann. Erst nach dem Video erfahre er die Frage – da heißt es, gut aufzupassen und auf alle Dinge im Clip zu achten. Groß denkt aber nicht, dass die neuen digitalen Tests an der hohen Durchfallquote schuld seien. "Mir fällt auf, dass einige den Führerschein gar nicht machen möchten, da fehlt die Motivation", sagt Groß.

Intensives Gespräch

Deshalb führte Groß das Vorgespräch ein, bei dem der Fahrlehrer ein intensives Gespräch mit Eltern und Kind führt. Er versuche herauszufinden, ob der Wille vorhanden ist. "Das Problem ist vielschichtig", erklärt er, "einerseits ist der Jugend das Autofahren einfach nicht mehr so wichtig. Andererseits stecken auch viele Ängste dahinter." Groß sehe immer wieder, dass Mütter ihre Kinder bis zum Eingang der Schule fahren.

Man traue der Jugend einfach nichts mehr zu und wundere sich, wenn sie den kleinsten Stress nicht bewältigen könne. Dann gibt es noch das sogenannte Bulimielernen: "Die fressen die Fragen zwei Tage vor der Prüfung rein und kotzen das, was hängen geblieben ist, am Prüfungstag wieder aus." Das löse aber nicht die Ängste vor dem Autofahren und der Verantwortung, die damit einhergehe. Deshalb achte er darauf, dass mehr praxisbezogene Dinge in den Unterricht einfließen, um den Schülern die Panik zu nehmen.

"Durchgefallen"

Michael Grüner (59): "Durchgefallen. Ich hab’s ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet. 16 Fehlerpunkte. Maximal zehn hätten es sein dürfen. Ganz so schlecht war mein Selbstversuch bei der theoretischen Führerscheinprüfung aber offenbar nicht. "Ich habe mit 15 bis 25 Fehlerpunkten gerechnet", so Groß. Dass wir die 30 Fragen nicht fehlerfrei hinbekommen, hatte er uns schon prophezeit. "Ihr werdet das jetzt ziemlich sicher nicht schaffen", meinte er. Und hatte recht.

Beide haben wir vorher weder die Fragen gepaukt noch uns irgendwie auf die Theorie vorbereitet. Die Vorfahrtsregeln waren nicht das Problem. In einem Fall hätte ich das Video noch ein zweites Mal anschauen sollen, dann hätte ich die Person gesehen, die hinter einem Lastwagen direkt auf die Fahrbahn treten wird. Ein Flüchtigkeitsfehler, der mir vier Strafpunkte eingebracht hat.

Frage nach Mindestprofil

Mit zwölf Fehlern wäre ich trotzdem durch die theoretische Prüfung gerasselt. Trotz über 40 Jahren Fahrpraxis. Da merkt sich niemand mehr, wie die Formel lautet, mit der man den Bremsweg berechnen kann. Und dann war da noch die Frage mit der Mindestprofiltiefe der Reifen. Drei Millimeter hatte ich geglaubt. Leider falsch. 1,6 Millimeter reichen."

Martin Burger (34): "Auch durchgefallen. Ich hatte nicht erwartet, die Prüfung zu bestehen, aber besser als mein Kollege abzuschneiden, hatte ich schon im Sinn. Mir war bewusst, dass ich an Rechenfragen scheitern werde. Die Formel zum Berechnen der Reaktionszeit hatte ich nicht im Kopf. Oder wie weit weg ich außerorts vor einem Andreaskreuz parken darf. Mal ehrlich, wie oft parkt man schon außerorts vor einem Bahnübergang?

Elementares Wissen vorhanden

Zu meiner Beruhigung bestätigte Groß meine Vermutung: "Der Test sagt nichts über euch als Autofahrer aus. Das elementare Wissen ist vorhanden. Es sind die spezifischen Fragen, an denen ihr gescheitert seid." Bei acht Fragen lag ich falsch – 20 Fehlerpunkte. Die Nachricht wird meiner Frau gefallen, so schätze ich mich selber als guten, defensiven Autofahrer ein und bemängle oft die Fehler der anderen. Nun heißt es, zurück an den Schreibtisch und das theoretische Wissen etwas aufpolieren. Beim nächsten Mal bin ich besser als Michael."

MICHAEL GRÜNER UND MARTIN BURGER