Führungswechsel bei Trockauer Feuerwehrkapelle

Andreas Held löst den langjährigen Vorsitzenden Otto Löhr ab — Viele Auftritte — Treue Mitglieder ausgezeichnet - vor 57 Minuten

TROCKAU - Führungswechsel bei der Feuerwehrkapelle: Nach 37 Jahren Vorstandsarbeit gab Otto Löhr die Verantwortung in jüngere Hände ab. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Andreas Held gewählt.

Die neue Führung der Trockauer Feuerwehrkapelle mit dem jetzt neu gewählten Vorsitzenden Andreas Held (ganz vorne links). © privat



Die neue Führung der Trockauer Feuerwehrkapelle mit dem jetzt neu gewählten Vorsitzenden Andreas Held (ganz vorne links). Foto: privat



Vor 44 Mitgliedern begründete Otto Löhr bei der Hauptversammlung im Pfarrzentrum seinen Entschluss, bei den Neuwahlen nicht mehr zu kandidieren. 37 Jahre Vorstandsarbeit, davon 24 Jahre an der Spitze, seien genug. Ähnlich argumentierte auch Konrad Böhmer, der 24 Jahre als Stellvertreter von Löhr fungiert hat. Beide sollen bei der nächsten Hauptversammlung entsprechend geehrt werden.

Unter Leitung von Hans Hümmer wurden schließlich jeweils einstimmig Andreas Held zum Vorsitzenden und Michael Bauer zu seinem Stellvertreter gewählt. Die Kasse führt künftig Tamara Thiem. Im Amt bestätigt wurde Notenwart Sebastian Löhr. Neue Schriftführerin ist Isabell Mannschedel, die Eva Linke ablöst. Beisitzer sind Matthias Maier, Carolin Maier, Otto Löhr und Konrad Böhmer, Kassenprüfer Matthias Maier und Christopher Thiem.

Bei Schlappentag gespielt

Zu Beginn der Versammlung hatte Otto Löhr von den zahlreichen Auftritten im vergangenen Jahr berichtet, nicht nur bei kirchlichen Anlässen, sondern auch bei so herausragenden Veranstaltungen wie dem Faschingszug in Bayreuth, dem Schlappentag in Hof, dem Marktplatzfest in Pegnitz oder dem Ausschussfest im hessischen Laubach, einem der ältesten Schützenfeste in Deutschland.

Für das damit verbundene Engagement gebühre den Musikern und den Funktionären höchste Anerkennung, insbesondere auch den drei Dirigenten Bernhard Maier, Christian Löhr und Lukas Maier sowie dem Musiklehrer Michael Lindner.

Konrad Böhmer berichtete über die intensive Jugendarbeit und ermunterte die Jungmusiker, die Proben eifrig zu besuchen. Manuela Kahl bekam von den Prüfern Michael Maier und Johannes Knauer Lob für ihre Kassenführung.

Erster Dirigent Bernhard Maier lobte seine Aktiven für ihre Einsatzfreude und kündigte für 2017 wieder zahlreiche Auftritte an. Im Namen des Nordbayerischen Musikbundes zollte Jürgen Neubauer den Trockauern höchste Anerkennung.

Dann zeichnete er die langjährigen Mitglieder der Kapelle Eva Linke, Manuela Kahl und Sebastian Löhr (jeweils 20 Jahre) sowie Antonia Böhmer und Marleen Bauer (je zehn Jahre) aus.

RICHARD REINL