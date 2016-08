Fünf Verletzte bei Auffahrunfall nahe Kirchenthumbach

Fahrerin aus Mittelfranken übersah verkehrsbedingt bremsenden Wagen - vor 1 Stunde

KIRCHENTHUMBACH - Fünf Verletzte, darunter zwei Kinder, forderte am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall bei Kirchenthumbach. Eine Fahrerin aus Mittelfranken war mit voller Wucht auf ein Fahrzeug geprallt, das verkehrsbedingt anhalten musste.

Fünf Personen wurden bei diesem Unfall auf der B470 nahe Kirchenthumbach verletzt. © News5/Masching



Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B470 zwischen Eschenbach und Kirchenthumbach ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein aus Richtung Eschenbach kommender VW musste verkehrsbedingt an der Abfahrt nach Fronlohe abbremsen. Dies erkannte eine Fahrerin aus Mittelfranken zu spät und prallte fast ungebremst in das Heck des Vorrausfahrenden.

Als dieser Wagen abbiegen wollte, prallte ein nachfolgendes Fahrzeug mit voller Wucht ins Heck. © News5/Masching



Die Frau und ihre beiden mit im Fahrzeug befindlichen Kinder wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pegnitz gebracht. Die beiden Insassen des VW wurden ebenfalls leicht verletzt und durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Fünf Personen wurden bei diesem Unfall auf der B470 nahe Kirchenthumbach verletzt. © News5/Masching



Der Sachschaden konnte an der Einsatzstelle noch nicht beziffert werden, wobei jedoch zumindest der Wagen aus Mittelfranken einen Totalschaden erlitttenhat. Die Feuerwehr aus Kirchenthumbach leitete den Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbei und reinigte die Fahrbahn.

