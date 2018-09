Fünfeinhalb Stunden Kampfeslust in Pegnitz

PEGNITZ - Etwa 600 Zuschauer, so schätzt Veranstalter Tobias Potzler, verfolgten am Samstagabend die vierte Auflage der Pegnitzer Fight Night in der Christian-Sammet-Halle. Sie sahen 14 Aufeinandertreffen in verschiedenen Kampfsportarten — und zwei Mal ein technisches K. o. der Pegnitzer. Nur ein Lokalmatador konnte sich durchsetzen.

Der Pegnitzer Dominik Böhmer hatte trotz des harten Kampfes sein Lachen nicht verloren. Hier wird er gerade von seinem Trainer Tobias Potzler versorgt. © Foto: Dogdesignz



Das Publikum ist tatsächlich so, wie es Organisator Peter Ludwig im Interview unserer Freitagsausgabe beschrieben hatte: querbeet. Es sind viele junge Leute in der Halle, aber auch einige ältere, die allerdings so enthusiastisch mitgehen, dass sie kaum als reine Begleitung ihrer Söhne und Töchter durchgehen. Ein paar Zuschauer haben sich sogar so in Schale geschmissen, als ob sie zu einem Klitschko-Boxkampf in die Lanxess Arena nach Köln fahren würden.

Nach Schätzungen des Veranstalters waren etwa 600 Zuschauer bei der Fight Night in der Christian-Sammet-Halle. Sie bekamen 14 Kämpfe verschiedener Kampfsportarten geboten. © Foto: Dogdesignz



Zu Beginn betritt Tobias Potzler den Ring, allerdings als Veranstalter. Der Fightsports-Pegnitz-Chef wollte sich auf die Vorbereitung seiner Schützlinge konzentrieren und verzichtete deshalb auf eine aktive Teilnahme seinerseits. Dafür appelliert er an das Publikum, die Kämpfer lautstark anzufeuern. Sie hätten schließlich "Blut, Schweiß und Tränen" im Training vergossen, wie es so schön heißt. Tatsächlich wird es während der etwa fünfeinhalb Stunden dauernden Veranstaltungen viel Schweiß zu sehen geben, und in einem Kampf sogar Blut. Tränen aber nicht.

Das brutalste, was die Zuschauer zu sehen bekommen, ist die Kampfart MMA (Mixed Martial Arts). Hier hört das Gekloppe nicht auf, wenn ein Kämpfer zu Boden geht — was aber nicht bedeutet, dass alles erlaubt ist. Gleich das zweite Aufeinandertreffen findet unter MMA-Regeln statt. Zwei Mal fünf Minuten sind angesetzt, doch der Kampf wird bereits in der ersten Runde abgebrochen. Zwei Mal schlägt Albert Ehrmann (Fight Fusion Regensburg) seinem Gegner Kamil Belczykowski (Sportakus Fight Team Eschenbach Oberpfalz) gegen den Hinterkopf, während beide auf dem Boden liegen. Fürs erste Mal wird er vom Ringrichter verwarnt, fürs zweite Mal gibt es die Disqualifikation. "Eine harte Entscheidung, aber es ist eben ein fairer Sport", spricht Moderator Frank Ambrasat ins Mikrofon. Das Publikum bestätigt mit Beifall.

Alle anderen Aufeinandertreffen enden entweder nach Punkten oder technischem K. o. (TKO), weil ein Kämpfer nicht mehr weitermachen kann. Zum Leidwesen der Pegnitzer im Publikum — die diesmal aufgrund des regionalen Charakters der Fight Night vom großen Anhang der auswärtigen Teilnehmer oftmals übertönt werden — trifft das TKO zwei Lokalmatadoren: Jay Conner bekommt im Thaiboxen gegen den Nürnberger Maximilian Neumann einen Tritt ins Gesicht. Er wird angezählt, macht weiter — doch kurz darauf entscheidet der Ringrichter, dass Conner nicht mehr kampffähig ist.

Matthias Voigt trifft diese Entscheidung selbst. Der K1-Kampf gegen den Ingolstädter Fabian Kerscher dauert etwa eine halbe Minute, da ist auch schon Schluss. Voigt, wie sein Gegner fast 100 Kilo schwer, geht zu Boden und hält sich das Knie. Der Ringrichter zählt ihn an, Voigt schüttelt den Kopf. Vorbei.

Besser macht es dafür Alex Dell im Boxen. Der Schwabacher Premtim Metaj ist zwar meist in der Offensive, doch nur selten knackt er die Deckung des Pegnitzers. So werden die meisten Aktionen für Dell gewertet. Er setzt sich nach Punkten durch.

Remis für 18-Jährigen

Für wahre Jubelstürme im Publikum sorgt der 18-jährige Dominik Böhmer aus Buchau im K1. Auch er ist meist in der Defensive, landet sogar zwei Mal auf dem Hosenboden. Doch er gibt nicht auf, bringt ein paar sehenswerte hohe Kicks aus der Drehung durch — und erkämpft sich mit dieser Vorstellung tatsächlich ein Remis gegen Florian Grosshauser aus Ingolstadt.

Lokalmatador Nummer fünf wäre die 17-jährige Kickboxerin Patrice Heer gewesen, die vergangenes Jahr bei der Fight Night ihr Debüt gegeben hatte. Doch ihre Gegnerin sagte zwei Tage vor dem Event ab.

Veranstalter Tobias Potzler ist mit dem Abend zufrieden, auch mit der Leistung seiner Schützlinge. Die TKO-Niederlagen waren "richtig unglücklich", sagt Potzler, "aber alle haben ihr bestes gegeben." Nun ist er erstmal froh "wenn ich jetzt ein bisschen abschalten kann". Ehe es an die Organisation für die Fight Night 2019 geht.

MARCEL STAUDT