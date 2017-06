Funkenflug macht Sonnwendfeuern den Garaus

Genehmigungen für Feuer am Wochenende widerrufen — Feiern finden trotzdem statt — Fackelzug der Kinder - vor 1 Stunde

PEGNITZ/AUERBACH - Feiern ohne Feuer: Diese bisher einmalige Devise gilt im Raum Pegnitz und Auerbach für praktisch sämtliche Sonnwendfeuer an diesem Wochenende. Der Grund: die Waldbrandgefahr. Einziger Hoffnungsschimmer wäre für Veranstalter und Feierwütige ein starker Regenguss, denn dann würde die Waldbrandgefahr deutlich sinken.

Heimische Sonnwendfeuer müssen wegen Waldbrandgefahr am Wochenende auf offenes Feuer verzichten. Die hier gezeigte Siedlergemeinschaft Pegnitz fällt ihre Entscheidung über eine etwaige Festabsage erst nächste Woche. © Archiv



„Unsere Sonnwendfeier findet auf jeden Fall statt“, verkündet Oliver Winkelmaier von „Hainbronn Brazil“ am NN-Telefon. Die Vorbereitungen für das Fest würden bereits laufen. Trotz des zwangsweise abgesagten Feuers durch die Stadt als Genehmigungsbehörde wolle man sich die Feierlaune aber nicht vermiesen lassen.



Beim Landkreis Bayreuth hielt man sich genau wie in der Amberg-Sulzbacher Kreisbehörde zurück. Ein „generelles Verbot“ der Sonnwendfeuer werde es nicht geben, so der Bayreuther Kreissprecher Michael Benz. Zuständig seien die Kommunen als Sicherheitsbehörde.

Im Pegnitzer Rathaus verkündete Vizebürgermeister Wolfgang Nierhoff die Absage der Sonnwendfeuer an diesem Wochenende. „Das ist zu gefährlich wegen dem Funkenflug.“ Dabei folge man auch der Empfehlung der Regierung von Oberfranken. Der Schutz benachbarter Waldgebiete müsse in jedem Fall gewährleistet sein. Bei den Feiern am jetzigen Wochenende dürften auch keine Holzkohle-Grills betrieben werden. „Nur Gas-Grill ist erlaubt“, so Nierhoff.



Insgesamt gibt es acht Pegnitzer Sonnwendfeuer. Konsequenzen aus dem Widerruf der Feuergenehmigung durch die Stadt Pegnitz hat man in Leups gezogen. Wie Feuerwehrkommandant Franc Marx als Veranstalter erklärte, solle die Feier trotzdem stattfinden. „Allerdings ohne Feuer.“

Wie in jedem Jahr würden die Kinder einen Fackelzug durch den Ort veranstalten. Marx: „Nur dass die Kinder halt nicht am Schluss mit ihren Fackeln den Bretterstapel anzünden.“ Eine vergleichbare Absage habe er noch nie erlebt.



„Allerdings war es vor Jahren schon einmal so trocken.“ Die Leupser wussten sich zu helfen, „Wir haben eine Feuerwehrübung veranstaltet.“ Dabei wurde das Areal des Sonnwendfeuers ordentlich abgespritzt. „Wir haben mit unseren B-Rohren voll reingehalten.“



Bei der eigentlichen Feier war dann die Feuerwehr praktisch in Alarmbereitschaft und hätte blitzschnell löschen können.

Noch „keinen unmittelbaren Handlungsbedarf“ sieht Daniel Rasch als Vorsitzender der Pegnitzer Siedler. Das Sonnwendfeuer soll erst in einer Woche, am 1. Juli, stattfinden. Für nächste Woche gebe es an vier Tagen eine Regenprognose, „die Entscheidung fällt erst am Mittwoch“.

Keine generelle Festabsage durch den Auerbacher Bürgermeister Joachim Neuß. „Wir folgen der Empfehlung unseres Kreisbrandinspektors Peter Deiml“. Auch hier dürfen die Events am Wochenende in Ohrenbach, Ranna, Degelsdorf und vom Skiclub Ortlesbrunn nur ohne offenes Feuer stattfinden. Neuß: „Das ist natürlich bedauerlich, aber da muss man die Vernunft walten lassen.“ Laut Wettervorhersage solle es noch 14 Tage lang trocken bleiben, so Neuß.



Beim Sonnwendfeuer in Ohrenbach kündigte Josef Schäffner vom Johannisfeuerverein an: „Es werden auf der gewässerten Feuerstelle ein paar kleine Schwedenfeuer aufgestellt, damit auch kein Funkenflug entstehen kann.“



Für Königstein gebe es laut Rathaus-Mitarbeiterin Karin Hiltel „bisher keine Veranstaltungsabsage“. Insgesamt sind dort drei Sonnwendfeuer geplant. Wenn bei einer Waldbrandgefahr, Stufe vier bis fünf, dann etwas passiere, sei der Veranstalter dran, erklärte ihr Kollege Tobias Schuminetz. Ein generelles Feuerverbot wurde nicht erlassen. Dieses wird aber von Kreisbrandrat Freddy Weiß vom Landkreis Amberg-Sulzbach ausdrücklich empfohlen. Angesichts des gegenwärtigen „Extremzustandes“ bleibe keine andere Wahl.

